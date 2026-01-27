Запланована подія 2

ЕБРР предоставит Украине 85 млн евро для закупки дополнительных объемов газа

Одиль Рено-Бассо, Шмигаль
Министр провел переговоры с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо / Минэнерго

Украина завершает работу над привлечением гранта в размере 85 млн. евро от одной из европейских стран. Денежные средства будут направлены через инструменты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку дополнительных объемов природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Министр провел переговоры с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Главной темой встречи стало финансирование критического импорта энергоносителей и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Он рассказал Одиль Рено-Бассо о текущей тяжелой ситуации в энергосистеме Украины, которая сложилась из-за повреждений, нанесенных российскими ударами.

Шмигаль подчеркнул, что ремонтные бригады работают над возвратом электро- и теплоснабжения в круглосуточном режиме.

"Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" крайне необходимо. Это помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей было светло и тепло", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, 22 января Европейский банк реконструкции и развития объявил об инвестиции в размере 20 миллионов долларов в украинскую платформу Preply. Это соглашение подчеркивает обязательство финучреждения поддерживать инновации в частном секторе Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб