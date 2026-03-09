Цены на газ в Европе выросли на 30% из-за блокирования поставок: как это повлияет на рынок

Цены на европейский газ выросли на 30%, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и нарушать поставки морским транспортом.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Bloomberg .

Европа оказалась в уязвимом положении, поскольку завершает отопительный сезон с истощенными запасами в подземных резервуарах.

Это означает, что этим летом ему придется покупать больше грузов сжиженного природного газа (СПГ), чтобы их пополнить, конкурируя с покупателями в Азии за ограниченный пул поставок, если потоки с Ближнего Востока не смогут достичь мировых рынков.

Ситуация усугубляется тем, что европейские покупатели вынуждены конкурировать за ограниченные ресурсы с Азией в условиях, когда традиционные потоки топлива с Ближнего Востока фактически заблокированы.

Цены на газ в Европе

По данным ExPro, фьючерсные цены Front Month (ресурс апреля) на природный газ на нидерландском хабе TTF на открытии торгов в понедельник 9 марта резко выросли до €68,6/MWh, самого высокого уровня за три года, с января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ExPro.

По сравнению с уровнем закрытия в пятницу, цены на газ в Европе выросли на 29%. При пересчете стоимость газа составляет $840/тыс. куб м. В первое время торгов цены несколько снизились – до €62,2/MWh, на 16,5% выше, чем в пятницу.

Европейские хранилища заполнены на 29,4% по состоянию на 7 марта.

Прогноз аналитиков

Энергетические стратеги ожидают, что перебои в цепочках поставки могут занять около трех месяцев. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Катаре, который является одним из крупнейших экспортеров СПГ в мире.

Останов производства в этой стране способна полностью ликвидировать прогнозируемый ранее избыток газа на мировом рынке.

Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что продолжение перебоев в Катаре сроком более месяца неизбежно приведет к острому физическому дефициту топлива.

Ожидается, что поставки СПГ не возобновятся до конца марта, а процесс их постепенного возвращения в норму будет продолжаться в течение почти всего апреля.

Длительная нестабильность на энергетических рынках усугубляет инфляционное давление на мировую экономику.

"Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей цепочке создания стоимости энергии. Мы ожидаем, что перебои со снабжением продлятся около трех месяцев", - сказала Флоренс Шмидт, энергетический стратег Rabobank.

Напомним, на прошлой неделе цены на газ в Европе подскочили на 75%, достигнув многолетнего максимума. Рост происходит из-за того, что запасы в хранилищах необычно низки, а региону нужно летом импортировать значительные объемы сжиженного газа, чтобы пополнить их перед следующей зимой.

На внутреннем рынке Украины цена природного газа выросло на 20%. По состоянию на 3 марта, стоимость ресурса достигла отметки 27 800 грн за тысячу кубических метров с учетом НДС. Этот показатель рекордный с июня 2025 года. В валютном эквиваленте цена составляет 536 долларов за тысячу кубометров.