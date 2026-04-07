Цены на европейский газ растут на фоне угроз Трампа уничтожить ключевую инфраструктуру Ирана

газ, импорт газа
Цены на европейский газ продолжают расти / Shutterstock

Цены на европейский природный газ пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о намерении уничтожить ключевую инфраструктуру Ирана. Фьючерсы на бенчмарки продемонстрировали рост на 3,1%, а общее повышение цен с начала войны превысило 55%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Ультиматум предусматривает подписание соглашения о прекращении конфликта до 20.00 по восточному времени во вторник. Трамп заявил, что американские военные могут разрушить "каждый мост в Иране", если условия не будут выполнены.

"Электростанции будут гореть, взрываться и больше никогда не будут использоваться", - добавил президент США. Также он назвал возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив приоритетом любой будущей договоренности.

В свою очередь Иран предупредил о зеркальных атаках на энергетические объекты в Персидском заливе в случае ударов по их территории. В настоящее время через Ормузский пролив перекрыт проход судов, транспортирующих пятую часть мирового запаса сжиженного природного газа (СПГ). По данным трейдеров, в течение последних недель ни одно судно из СПГ не получило разрешения на проход.

Для европейского рынка ситуация усугубляется низким уровнем заполнения газовых хранилищ, который составляет чуть более 28%. Перебои со снабжением с Ближнего Востока усиливают конкуренцию за ограниченные объемы газа между Европой и Азией.

По состоянию на утро 7 апреля в Амстердаме фьючерсы на голландский газ с поставкой в ближайший месяц выросли на 1,5% до уровня 50,8 евро за мегаватт-час.

Справочно

Ормузский пролив является главной артерией для мирового энергетического рынка. Через него проходит более 20% мировых поставок нефти и около 20% сжиженного газа. Любая нестабильность в этом регионе оказывает непосредственное влияние на индекс TTF (Title Transfer Facility) в Нидерландах, который является главным ориентиром для цен в Европе.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к длительному энергетическому шоку в результате войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Автор:
Татьяна Ковальчук