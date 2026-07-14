Глобальный избыток сжиженного газа наступит годом позже из-за войны на Ближнем Востоке

Мировой рынок сжиженного природного газа перейдет в состояние избытка предложения в 2028 году — годом позже, чем прогнозировалось ранее. Главными причинами задержки стали военные действия на Ближнем Востоке и перенос сроков запуска крупных производственных проектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По оценкам аналитиков, пик избыточного предложения суперохлажденного топлива придется на 2031-2032 годы, когда будет введен в эксплуатацию ряд новых больших мощностей. В прошлом году эксперты ожидали начало профицита уже в 2027 году, однако ситуацию коренным образом изменил вооруженный конфликт в Ближневосточном регионе.

Факторы влияния на мировой рынок:

Разрушение инфраструктуры: крупнейший в мире завод по экспорту СПГ в Катаре получил повреждения в результате иранских ракетных ударов. Транспортировка через Ормузский пролив, через который ранее проходила пятая часть мирового СПГ, практически полностью остановилась. После кратковременного возобновления судоходства благодаря временному мирному договору между США и Ираном в июне новое обострение вновь заблокировало этот логистический путь.

Неопределенность Катара: будущие объемы производства QatarEnergy будут зависеть от скорости ремонта двух поврежденных технологических линий и графика запуска шести новых линий расширения проекта "Северное поле".

США как балансир рынка: США, крупнейший мировой производитель СПГ, планируют нарастить мощности примерно на 146 миллионов тонн в год до 2035 года. Американские поставки будут играть роль гибкого регулятора рынка.

Из-за военного конфликта Катар и ОАЭ временно сократят поставки в этом году. Тем не менее, к концу десятилетия общий объем экспорта с Ближнего Востока должен вырасти на 50% — до 147 миллионов тонн.

Спотовые цены на СПГ в Азии будут поддерживаться войной и рисками срыва заполнения газовых хранилищ в Европе в течение всего следующего года. Ожидается, что к 2030 году цены снизятся до отметки около $8 за миллион британских тепловых единиц (BTU). Однако длительный период высоких цен усложнит развивающим рынкам Азии доступ к топливу, необходимому для энергетического перехода.

Хотя в 2031 году профицит СПГ может превысить 100 миллионов тонн, рынок вряд ли будет длительно в избытке: более низкие цены впоследствии будут стимулировать импорт и заставят более дорогие по себестоимости заводы снизить загрузку.

Напомним, Европа рекордно закупила российский СПГ перед запретом. В первой половине 2026 года страны ЕС импортировали рекордные 9,89 млн. тонн сжиженного природного газа из российского проекта "Ямал СПГ". Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и произошло за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на долгосрочный импорт российского СПГ.