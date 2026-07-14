За полгода 560 украинцев нашли работу с предоставлением жилья: в каких регионах таких вакансий больше всего

За первые 6 месяцев 2026 Государственная служба занятости предложила украинцам 2,3 тысячи вакансий от предприятий, которые обеспечивают своих работников жильем. Благодаря этой инициативе уже 560 соискателей уже трудоустроились.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Служба занятости Украины.

Где чаще всего предлагают работу с жильем?

Лидерами по количеству актуальных предложений стали столица и Киевская область – 329 и 337 вакансий соответственно.

Также высокий спрос на таких специалистов зафиксирован в следующих регионах:

Днепропетровская область;

Львовская область;

Хмельницкая область;

Закарпатье.

Наиболее активно искатели работы трудоустраивались в Киевской (125 человек) и Днепропетровской (100 человек) областях. Наибольшее количество открытых вакансий с проживанием остается в Киеве — 181 предложение.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом?

Работодатели чаще всего ищут специалистов как интеллектуальной, так и рабочей сферы. Топ-популярных профессий с предоставлением жилья:

менеджеры;

бухгалтеры;

инженеры;

монтажники;

водители;

врачи.

По данным Службы занятости, кроме стандартных профессий, на рынке встречаются и довольно нетипичные предложения, например, сборщик поездов или дояр.

Ранее сообщалось, что о основной проблемой украинского рынка труда остается острый дефицит рабочей силы, тогда как от 3,5 до 5 млн человек трудоспособного возраста по разным причинам не вовлечены в экономическую деятельность.