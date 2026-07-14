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За пів року 560 українців знайшли роботу з наданням житла: в яких регіонах таких вакансій найбільше

робота, співбесіда, працевлаштування
За 6 місяців 560 українців знайшли роботу з наданням житла / Freepik

За перші 6 місяців 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям 2,3 тисячі вакансій від підприємств, які забезпечують своїх працівників житлом. Завдяки цій ініціативі вже 560 шукачів роботи вже працевлаштувалися.

Як пише Delo.ua, про це інформує Служба зайнятості України.

Де найчастіше пропонують роботу з житлом? Лідерами за кількістю актуальних пропозицій стали столиця та Київська область — 329 та 337 вакансій відповідно.

Також високий попит на таких фахівців зафіксовано у наступних регіонах:

  • Дніпропетровська область; 
  • Львівська область; 
  • Хмельницька область; 
  • Закарпаття.

Найактивніше шукачі роботи працевлаштовувалися у Київській (125 осіб) та Дніпропетровській (100 осіб) областях. Наразі найбільша кількість відкритих вакансій із проживанням залишається у Києві — 181 пропозиція.

Які професії мають найбільший попит? Роботодавці найчастіше шукають фахівців як інтелектуальної, так і робітничої сфери. Топ-популярних професій з наданням житла:

  • менеджери; 
  • бухгалтери; 
  • інженери; 
  • монтажники; 
  • водії;
  • лікарі.

За даними Служби зайнятості, окрім стандартних професій, на ринку трапляються й доволі нетипові пропозиції, наприклад, складач поїздів або дояр.

Раніше повідомлялося, що основною проблемою українського ринку праці залишається гострий дефіцит робочої сили, тоді як від 3,5 до 5 млн людей працездатного віку з різних причин не залучені до економічної діяльності. 

Автор:
Тетяна Ковальчук