В Україні зросла кількість працевлаштованих людей віком до 35 років: які професії обирають

Протягом перших чотирьох місяців року послугами центрів зайнятості скористалися 70,3 тисячі українців віком до 35 років, що на 8,2 тисячі більше порівняно з минулим роком. Офіційну роботу вже отримали 24,5 тисячі молодих людей, ще 5,6 тисячі пройшли професійне навчання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба зайнятості України.

Наразі частка молоді становить 23% від загальної кількості зареєстрованих шукачів роботи в країні.

Розподіл клієнтів за віковими категоріями виглядає так:

від 15 до 19 років — 5,8 тисячі осіб;

від 20 до 24 років — 16,8 тисячі осіб;

від 25 до 29 років — 18,9 тисячі осіб;

від 30 до 34 років — 29 тисяч осіб.

Найбільша кількість звернень зареєстрована у Дніпропетровській області, де центри відвідали майже 5 тисяч молодих людей, та у Львівській області — 4,8 тисячі осіб. Найвища динаміка зростання зафіксована на Закарпатті: за перші чотири місяці 2025 року показник становив 1,2 тисячі, а за поточний період — 2,2 тисячі клієнтів, що свідчить про приріст на 89%.

Пріоритетні сфери

Найпопулярнішим напрямком серед молоді є сфера торгівлі та послуг, на яку припадає 20% від усіх запитів. Найчастіше громадяни шукають вакансії продавців-консультантів, продавців продовольчих товарів та кухарів.

Найменший інтерес викликає робота у сільському, лісовому та рибному господарствах — ця сфера акумулює лише 1,5% звернень. Молоді люди майже не обирають такі спеціальності, як винороб, садівник, віварник, санітар ветеринарної медицини, тренер коней.

Загалом за вказаний період роботу отримали 24,5 тисячі осіб у віці до 35 років, тоді як за чотири місяці минулого року цей показник становив 18,3 тисячі. До регіонів із найвищим рівнем працевлаштування належать:

Львівська область (1,9 тисячі осіб);

Івано-Франківська область (1,9 тисячі осіб);

Дніпропетровська область (1,8 тисячі осіб).

Професійне навчання за сприяння служби пройшли 5,6 тисячі молодих людей проти 4,8 тисячі осіб минулого року. Фінансову підтримку у вигляді грантів на старт і розвиток бізнесу отримали 1,4 тисячі представників молоді, серед яких 204 особи віком до 25 років скористалися спеціальними пільговими умовами програми.

Нагадаємо, в українській технологічній сфері продовжуються кадрово-структурні зміни. За останній рік роботу втратили 17% IT-спеціалістів. Цей показник виявився дещо меншим, ніж у 2025 році, коли рівень скорочень сягав 19%.