В Украине выросло количество трудоустроенных людей в возрасте до 35 лет: какие профессии выбирают

В первые четыре месяца услугами центров занятости воспользовались 70,3 тысячи украинцев в возрасте до 35 лет, что на 8,2 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. Официальную работу уже получили 24,5 тысяч молодых людей, еще 5,6 тысяч прошли профессиональное обучение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба занятости Украины.

В настоящее время доля молодежи составляет 23% от общего количества зарегистрированных искателей работы в стране.

Распределение клиентов по возрастным категориям выглядит так:

от 15 до 19 лет - 5,8 тысячи человек;

от 20 до 24 лет - 16,8 тысячи человек;

от 25 до 29 лет - 18,9 тысячи человек;

от 30 до 34 лет - 29 тысяч человек.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Днепропетровской области, где центры посетили почти 5 тысяч молодых людей, и во Львовской области - 4,8 тысяч человек. Самая высокая динамика роста зафиксирована в Закарпатье: за первые четыре месяца 2025 года показатель составил 1,2 тысячи, а за текущий период — 2,2 тысячи клиентов, что свидетельствует о приросте на 89%.

Приоритетные сферы

Самым популярным направлением среди молодежи является сфера торговли и услуг, на которую приходится 20% всех запросов. Чаще всего граждане ищут вакансии продавцов-консультантов, продавцов продовольственных товаров и поваров.

Наименьший интерес представляет работа в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — эта сфера аккумулирует всего 1,5% обращений. Молодые люди почти не выбирают такие специальности, как винодел, садовник, виварщик, санитар ветеринарной медицины, тренер лошадей.

Всего за указанный период работу получили 24,5 тысяч человек в возрасте до 35 лет, тогда как за четыре месяца прошлого года этот показатель составлял 18,3 тысячи. К регионам с высоким уровнем трудоустройства относятся:

Львовская область (1,9 тысяч человек);

Ивано-Франковская область (1,9 тысяч человек);

Днепропетровская область (1,8 тысяч человек).

Профессиональное обучение при содействии службы прошли 5,6 тысяч молодых людей против 4,8 тысяч человек в прошлом году. Финансовую поддержку в виде грантов на старт и развитие бизнеса получили 1,4 тысяч представителей молодежи, среди которых 204 человека в возрасте до 25 лет воспользовались специальными льготными условиями программы.

Напомним, в украинской технологической сфере продолжаются кадрово структурные изменения. За последний год работу потеряли 17% IT-специалистов. Этот показатель оказался несколько меньше, чем в 2025 году, когда уровень сокращений достиг 19%.