Один из крупнейших складских операторов Украины прекращает работу

Компания "Заммлер Склад", входящая в логистическую группу Zammler, прекратила работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила группа Zammler в Facebook.

"Вниманию наших клиентов и партнеров. Информируем об изменениях в структуре группы компаний Zammler. Компания ООО "Заммлер Склад" остановила работу", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что это никак не повлияет на качество предоставления услуг, а компания придерживается всех обязательств перед клиентами.

Все те, кто пользовался услугами составов группы, будут проинформированы о деталях такого решения и дальнейших шагах.

О Zammler

Zammler Group — первая украинская группа логистических компаний, которая работает в формате 3PL-оператора и предоставляет полный спектр логистических услуг для бизнеса в Украине и за ее пределами. Она входит в пятерку ведущих логистических компаний страны. Перечень услуг группы включает перевозки, хранение грузов, таможенное оформление, а также сопровождение экспортно-импортных операций.

ООО "Заммлер Склад" управляло тремя складскими комплексами класса "А" в Киевской области общей площадью 54 000 кв. м, а также складскими объектами в других регионах Украины.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :