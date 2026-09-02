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Один из крупнейших складских операторов Украины прекращает работу

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Складской оператор "Заммлер Склад" прекращает работу. Фото: facebook.com/zammler

Компания "Заммлер Склад", входящая в логистическую группу Zammler, прекратила работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила группа Zammler в Facebook.

"Вниманию наших клиентов и партнеров. Информируем об изменениях в структуре группы компаний Zammler. Компания ООО "Заммлер Склад" остановила работу", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что это никак не повлияет на качество предоставления услуг, а компания придерживается всех обязательств перед клиентами.

Все те, кто пользовался услугами составов группы, будут проинформированы о деталях такого решения и дальнейших шагах.

Фото 2 — Один из крупнейших складских операторов Украины прекращает работу

О Zammler

Zammler Group — первая украинская группа логистических компаний, которая работает в формате 3PL-оператора и предоставляет полный спектр логистических услуг для бизнеса в Украине и за ее пределами. Она входит в пятерку ведущих логистических компаний страны. Перечень услуг группы включает перевозки, хранение грузов, таможенное оформление, а также сопровождение экспортно-импортных операций.

ООО "Заммлер Склад" управляло тремя складскими комплексами класса "А" в Киевской области общей площадью 54 000 кв. м, а также складскими объектами в других регионах Украины.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России  уничтожено около 90% мощностей   для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло"   – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
  • склад сети Varus   – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.
Автор:
Светлана Манько

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