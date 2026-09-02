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Один з найбільших складських операторів України припиняє роботу
Компанія "Заммлер Склад", що входить до логістичної групи Zammler, припинила роботу.
Як пише Delo.ua, про це повідомила група Zammler у Facebook.
"До уваги наших клієнтів та партнерів. Інформуємо про зміни в структурі групи компаній Zammler. Компанія ТОВ "Заммлер Склад" зупинила роботу", - йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що це жодним чином не повпливає на якість надання послуг, а компанія дотримується усіх зобовʼязань перед клієнтами.
Всі ті, хто користувався послугами складів групи, будуть проінформовані про деталі такого рішення та подальші кроки.
Про Zammler
Zammler Group — це перша українська група логістичних компаній, яка працює у форматі 3PL-оператора та надає повний спектр логістичних послуг для бізнесу в Україні та за її межами. Вона входить до п'ятірки провідних логістичних компаній країни. До переліку послуг групи входять перевезення, зберігання вантажів, митне оформлення, а також супровід експортно-імпортних операцій.
ТОВ "Заммлер Склад" управляло трьома складськими комплексами класу "А" у Київській області загальною площею 54 000 кв. м, а також складськими об’єктами в інших регіонах України.
Удари РФ по складам
Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.
Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;
- склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.