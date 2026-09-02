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Один з найбільших складських операторів України припиняє роботу

склад
Складський оператор «Заммлер Склад» припиняє роботу. Фото: facebook.com/zammler

Компанія "Заммлер Склад", що входить до логістичної групи Zammler, припинила роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила група Zammler у Facebook.

"До уваги наших клієнтів та партнерів. Інформуємо про зміни в структурі групи компаній Zammler. Компанія ТОВ "Заммлер Склад" зупинила роботу", - йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що це жодним чином не повпливає на якість надання послуг, а компанія дотримується усіх зобовʼязань перед клієнтами.

Всі ті,  хто користувався послугами складів групи, будуть проінформовані про деталі такого рішення та подальші кроки.

Фото 2 — Один з найбільших складських операторів України припиняє роботу

Про Zammler

Zammler Group — це перша українська група логістичних компаній, яка працює у форматі 3PL-оператора та надає повний спектр логістичних послуг для бізнесу в Україні та за її межами. Вона входить до п'ятірки провідних логістичних компаній країни. До переліку послуг групи входять перевезення, зберігання вантажів, митне оформлення, а також супровід експортно-імпортних операцій.

ТОВ "Заммлер Склад" управляло трьома складськими комплексами класу "А" у Київській області загальною площею 54 000 кв. м, а також складськими об’єктами в інших регіонах України.

Удари РФ по складам

  Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами  міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає. 

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:

  • кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
  • мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
  • мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
  • мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій; 
  • склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.
Автор:
Світлана Манько

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