Вражеские удары повлекли за собой пожар на складах сети супермаркетов в Одесской области

В Одесской области после вражеских ударов вспыхнули складские помещения сети продуктовых супермаркетов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Пожар на складах супермаркетов

По предварительным данным, люди не пострадали.

По информации местных СМИ, речь идет о складских помещениях сети "Сільпо". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Спасатели ликвидировали пожар. Их работу усугубляла угроза повторных воздушных ударов.

Напомним, в воскресенье, 20 сентября, в результате российской атаки один из складов украинской сети супермаркетов "ЭКО Маркет" получил повреждения.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно атакует склады и продовольственную логистику Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия: