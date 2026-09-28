"Auchan Україна": безпека покупців – пріоритет під час повітряних тривог

"Auchan Україна" зачиняє магазини під час повітряних тривог із лютого 2022 року. Водночас компанія адаптується до сучасних ризиків та знаходить рішення, які допомагають покупцям вчасно зорієнтуватися та зробити необхідні покупки до початку тривоги. Для цього в магазинах запроваджено попередження про потенційну загрозу ще до офіційного оголошення тривоги, а товари щоденного попиту розміщено у зручних і прохідних місцях торгового залу.

Безпека покупців і співробітників залишається незмінним правилом роботи "Auchan Україна". Якщо оголошено повітряну тривогу, магазини зачиняються. Це правило діє з лютого 2022 року.

Водночас у компанії розуміють, що в умовах війни покупцям важливо мати можливість швидко придбати необхідні товари. Тому Auchan працює над тим, щоб люди могли краще зорієнтуватися в ситуації ще до початку тривоги.

Зокрема, у магазинах звучить аудіоповідомлення про потенційну повітряну загрозу ще до офіційного оголошення тривоги. Таке попередження використовується тоді, коли за інформацією з відкритих джерел загроза наближається до міста. Воно дає покупцям додатковий час, щоб оцінити ситуацію та, якщо це можливо, завершити покупку до початку тривоги.

Ще одне рішення стосується організації торгового простору. Товари щоденного попиту, зокрема крупи та інші базові продукти, розміщені у центральних і зручних для проходу зонах магазинів. Це дозволяє швидше знайти необхідне та скоротити час перебування в торговому залі.

"Ми зачиняємо магазини під час повітряних тривог із лютого 2022 року, тому що безпека наших клієнтів і співробітників для нас є безумовним пріоритетом. Водночас ми робимо все можливе, щоб люди могли здійснити необхідні покупки до початку тривоги. Попередження про потенційну загрозу та зміна розміщення товарів – практичні рішення, які допомагають покупцям заощадити час і швидше завершити покупки", – зазначила CEO "Auchan Україна" Марта Труш.

Рішення щодо зупинки та відновлення роботи магазинів ухвалюються відповідно до відпрацьованої процедури. У компанії діє Business Continuity Plan, який визначає дії магазинів, логістики та команд у кризових ситуаціях. Оперативну координацію забезпечує кризовий комітет, а для нестандартних ситуацій працює цілодобовий канал зв’язку.

Нагадаємо, минулого місяця внаслідок обстрілу було пошкоджено склад "Auchan Україна". Після цього компанії довелося оперативно перебудувати ланцюги постачання та адаптувати логістичні процеси, щоб продовжити забезпечувати магазини необхідними товарами. Нові умови створили додаткові виклики для операційної роботи, однак команда знайшла рішення, які допомагають підтримувати доступність товарів для покупців.

Станом на кінець серпня 2026 року магазини "Auchan Україна" були зачинені через повітряні тривоги понад 3700 годин. До порівняння, за весь 2025 рік було 4000 годин. Попри вимушені зупинки, компанія продовжує забезпечувати покупців товарами першої необхідності та адаптувати операційні й логістичні процеси відповідно до безпекової ситуації.