У владі погодили відставку Вітренка з посади голови "Нафтогазу" - ЗМІ

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко може найближчим часом піти у відставку. Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на співрозмовників у у керівництві партії "Слуги народу" та Офісі президента.

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"На цьому тижні Вітренко має подати у відставку", – цитує видання співрозмовника з ОП, який попросив не називати його. Це рішення, за його словами, погодили на рівні Кабінету міністрів та в самому ОП.

Джерело ж у "Слузі народу" на питання про ймовірність відставки Вітренка відповіло "думаю, так", але каже, що остаточне рішення щодо наступного керівника НАКу ще не прийнято.

За словами ж депутата Верховної Ради від "Голосу" Ярослава Железняка, чутки про відставку Вітренка ходять вже пару тижнів, проте рішення ще немає. За його словами, "причина відставки – загальна втома сторін один від одного".

У самому ж "Нафтогазі" від офіційних коментарів ЗМІ відмовилися, але троє співрозмовників Forbes в держкомпанії кажуть, що у ній не відбувається нічого, щоб вказувало на зміну керівництва, а сам Вітренко працює у звичному режимі.

30 серпня видання повідомляло, що кадрові зміни у "Нафтогазі" можуть відбудуться на початку жовтня. Замість Вітренка НАК можуть очолити заступник голови ОП Ростислав Шурма або очільник Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов. "Шурма сам відмовився від посади, Чернишов поки залишається одним з претендентів", – цитує ЗМІ свого співрозмовника в ОП.

Натомість радник одного з міністрів заявив виданню, що здивується, якщо Вітренка "відпустять", оскільки "все вказувало на те, що його хочуть зробити цапом-відбувайлом і повісити весь негатив за складний опалювальний сезон".

Нагадаємо, що до минулого року "Нафтогаз" понад сім років очолював Андрій Коболєв (з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року). Причому проти його звільнення спільно виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація. США також опосередковано розкритикували звільнення Коболєва, давши зрозуміти, що воно, на їхню думку, демонструє неповагу до корпоративного управління.

На місце Коболєва зі скандалом було призначено Вітренка — колишнього виконавчого директора "Нафтогазу", який конфліктував з Коболєвим на той момент уже більше року, а останні місяці перед цим обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики. Причому ще 12 лютого 2021 року саме Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю негайно звільнити Коболєва.

Нацагентство із запобігання корупції заявило про незаконність цього призначення Вітренка, побачивши в цьому конфлікт інтересів, і в червні видало припис розірвати з ним контракт, за що також виступила тодішня голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд.

Проте за кілька днів Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію цього припису. Вітренко залишився на чолі "Нафтогазу", а у вересні Кабінет міністрів змінив склад наглядової ради НАК.

У лютому 2022 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу НАЗК та поновив дію припису про припинення контракту з Вітренко. Однак він все рівно залишився в кріслі голови "Нафтогазу", а в кінці квітня був перепризначений Кабміном ще на один рік.