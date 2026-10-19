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Громади отримали 260 млн грн від власників дорогих авто: надходження зросли на 60%

гривні
Громади отримали 260 млн грн від власників дорогих авто / Depositphotos

За січень–вересень 2026 року власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 260,5 млн грн транспортного податку. Це на 58,5%, або на 96,1 млн грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Найбільше транспортного податку сплатили у Києві — 74,2 млн грн. До бюджетів Дніпропетровської області надійшло 23,8 млн грн, Одеської — 19,9 млн грн, Харківської — 19 млн грн.

Надходження від транспортного податку залишаються у місцевих бюджетах. Громади можуть спрямовувати їх, зокрема, на ремонт доріг, благоустрій територій та фінансування соціальних програм.

Транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, у власності яких є легкові автомобілі віком не більше п'яти років із середньоринковою вартістю понад 375 мінімальних зарплат.

Станом на 1 січня 2026 року вартісний поріг становить 3 млн 242,6 тис. грн. Ставка транспортного податку фіксована — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

У 2026 році до переліку транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню, включено 1281 модель преміум- та люкс-класу. Серед них — автомобілі Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin і McLaren, а також окремі моделі Toyota та Volvo.

Нагадаємо, за підсумками восьми місяців 2026 року надходження від транспортного податку зросли на 58,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тоді місцеві бюджети отримали від власників дорогих автомобілів 243 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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