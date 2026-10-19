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Общество получило 260 млн грн от владельцев дорогих авто: поступления выросли на 60%

гривны
Общины получили 260 млн грн от владельцев дорогих авто / Depositphotos

За январь-сентябрь 2026 года владельцы дорогих автомобилей перечислили в местные бюджеты 260,5 млн грн транспортного налога. Это на 58,5%, или на 96,1 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Больше всего транспортного налога уплатили в Киеве - 74,2 млн грн. В бюджеты Днепропетровской области поступило 23,8 млн грн, Одесской – 19,9 млн грн, Харьковской – 19 млн грн.

Поступления от транспортного налога остаются в местных бюджетах. Общины могут направлять их, в частности, на ремонт дорог, благоустройство территорий и финансирование социальных программ.

Транспортный налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, в собственности которых есть легковые автомобили не более пяти лет со среднерыночной стоимостью свыше 375 минимальных зарплат.

По состоянию на 1 января 2026 года стоимостной порог составляет 3 млн 242,6 тыс. грн. Ставка транспортного налога фиксирована – 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

В 2026 году в перечень подлежащих налогообложению транспортных средств включена 1281 модель премиум- и люкс-класса. Среди них – автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и McLaren, а также отдельные модели Toyota и Volvo.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2026 года поступления транспортного налога выросли на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда местные бюджеты получили от владельцев дорогих автомобилей 243 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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