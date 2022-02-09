Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Политика
Дата публикации

Если бы мне сейчас предложили возглавить "Нафтогаз", я бы отказался, — Коболев

Если бы мне сейчас предложили возглавить "Нафтогаз", я бы отказался, — Коболев
Коболев больше не хочет работать в госкомпаниях. Фото: Facebook экс-главы "Нафтогаза"

Бывший глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не собирается участвовать в конкурсах на должность главы НАК в дальнейшем и отказался бы от нее, даже если бы ему предложили снова возглавить "Нафтогаз" без предварительного отбора. 

Об этом он заявил в интервью изданию Forbes.

"Я больше не хочу работать на госкомпанию. Устал от регулярного общения с людьми типа Швондера. В наших государственных институтах есть умные люди, а есть и масса Швондеров – действительно недалеких, примитивных и часто коррумпированных людей. Общение с ними в большом количестве вредно влияет на психику", — сказал Коболев, объясняя свою позицию.

Он по-прежнему считает, что его уволили незаконно. При этом возвращаться работать в "Нафтогаз" в каком-либо формате не планирует.

Он также считает, что в настоящее время на самом деле компанией руководит не Юрий Витренко, а Офис президента. Почему Коболев сделал такой вывод, он не объяснил, но подчеркнул, что формат, когда Банковая руководит "Нафтогазом", не работает.

"Офис президента не способен управлять такой махиной, как "Нафтогаз". Ни у президента, ни у главы его офиса Андрея Ермака, ни у заместителей Ермака нет времени разбираться в работе "Нафтогаза", — добавил экс-глава НАК.

Напомним, что Коболев возглавлял "Нафтогаз" более семи лет, с 26 марта 2014 года. В апреле 2021 года Кабмин уволил Коболева с должности главы  НАК и назначил на его место Витренко.

Это решение правительства вызвало волну споров как в Украине, так и за ее пределами. Сам Коболев заявлял, что обжалует свое увольнение, однако это ни к чему не привело.

Кроме того, тогда Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ситуацией с увольнением Коболева. 

Позже Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило,что распоряжение Кабинета министров о назначении Витренко председателем "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В итоге нынешний глава НАК отстоял свое право быть председателем "Нафтогаза" и остается им по сей день. 

Автор:
Вита Молодан