Бывшего замминистра развития громад Лозинского взяли под домашний арест

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 24 января частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения для бывшего заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета до 23 марта.

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Об этом стало известно во время заседания суда, которое ВАКС транслировал на своем YouTube.

Кроме того, к двум вероятным пособникам по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад суд решил применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Одному из них, как альтернативу, судья назначил денежный залог в размере 26 млн 840 тыс грн, другому – 805 200 грн.

Если подсудимые внесут залог, то они должны будут:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не оставлять место нахождения (Киев – первый подсудимый; Львовская область – второй) без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;

сообщать следователю об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы во Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, разрешающие право на выезд из Украины.

Напомним, НАБУ провело обыски и задержало на взятке Лозинского в январе. По информации следствия, размер взятки составляет 400 тысяч долларов, а его предоставление Лозинскому связано с закупкой генераторов.

После этого Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков инициировал проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств.

Предпринимателя Сергея Кривого, обвиняемого в предложении Лозинскому взятки, суд также постановил заключить под стражу до 24 марта (включительно) с альтернативой залога более чем в 100 млн грн.