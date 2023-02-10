Детектива столичного управління БЕБ піймали на "кришуванні" грального бізнесу (ФОТО)

Державне бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримали детектива територіального управління БЕБ у Києві. Як ідеться у повідомленні ДБР, той за неправомірну винагороду прикривав гральний бізнес.

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За даними слідства, організована злочинна група під виглядом проведення лотереї відкривала нелегальні ігрові зали на території Києва.

Під час розслідування працівники ДБР вийшли на детектива БЕБ, який за винагороду у 1,2 тисячі доларів на місяць "консультував" зловмисників щодо забезпечення безперешкодної діяльності. До цього він працював у іншому правоохоронному органі, де саме і займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести "підробіток" на нову роботу.

Працівники ДБР затримали детектива на гарячому під час отримання чергової місячної плати в зазначаному розмірі. Йому повідомлено про підозру в одержанні хабаря та бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор і лотерей (частина 3 статті 368 та частина 1 статті 365-3 Кримінального кодексу).

Також проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів та об’єктів незаконних гральних закладів у Києві. Працівники ДБР вилучили багато готівки, чорнові записи та комп’ютерну техніку.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

В свою чергу саме БЕБ повідомляє, що через затримання підлеглого вже відсторонено від виконання обов’язків керівника управління бюро в Києві та Київській області, наказ про що підписав директор БЕБ Вадим Мельник.

При цьому у відомстві підкреслюють, що хоча затриманий і "консультував" організаторів мережі, жодного відношення до розслідування злочинів у гральній сфері під час роботи в БЕБ він не мав.

Співробітники центрального апарату БЕБ проводять за даним фактом службове розслідування: перевіряється діяльність керівництва згадуваного теруправління.

Нагадаємо також, що напередодні ДБР затримало колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" Одеської митниці, викритого на вимаганні та отриманні хабарів за неперешкоджання експорту зернових.