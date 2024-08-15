В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82%

Ветераны являются важнейшей движущей силой для рынка труда и экономики государства. Однако готов ли бизнес нанимать ветеранов? Аналитика показывает, что работодатели имеют ряд предубеждений этой категории работников: редко готовы предложить им руководящие должности и отождествляют с людьми с инвалидностью.

Об этом сообщает Work.ua.

На рынке труда бизнес до сих пор испытывает дефицит кадров. Работодателям не хватает работников, а их найм вызывает все больше трудностей. По оценкам Министерства экономики, Украине необходимо привлечь 4,5 млн. дополнительных работников, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП.

По предварительным оценкам Министерства по делам ветеранов, после завершения войны количество ветеранов и членов их семей составит около 5-6 миллионов человек. Также аналитика Украинского ветеранского фонда свидетельствует, что трудоустройство этой категории людей является одним из сегодняшних вызовов:

Только 13% ветеранов не имели препятствий при трудоустройстве.

Только треть респондентов из мобилизованных хочет вернуться на свое рабочее место.

Абсолютное большинство респондентов предполагает вероятность отсутствия работы, инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью.

Более 60% компаний не имеют опыта трудоустройства ветеранов .

В 2024 году вакансий для ветеранов увеличилось на 82%

При размещении вакансии на сайте Work.ua работодатель может пометить ее фильтром "Для ветерана". Если в феврале 2022 года таких предложений было 3 229, то в июне 2024 — уже 12 334. То есть их количество выросло почти в 4 раза.

На вакансии для ветеранов влияли все те факторы, что и на общий рынок труда: наблюдается резкое падение предложений работы после начала полномасштабного вторжения, проседания в декабре, который является "низким" сезоном и т.д.

Динамика вакансии для ветеранов. Инфографика: Work.ua

В то же время, в течение 2024 года количество вакансий для ветеранов выросло на 82%, что не синхронизируется с общим рынком труда, где работы увеличилось на 22%.

Что могло повлиять на ситуацию:

Работодатели столкнулись с дефицитом кадров, что заставляет их преодолевать предубеждения к разным категориям работников, в том числе и ветеранам.

Эта тема активно обсуждается в разных средах: в общественном секторе, на уровне крупного бизнеса, международных институций и т.д. В информационном пространстве появляется больше материалов, исследований, кейсов о трудоустройстве ветеранов.

Однако вакансий для ветеранов еще достаточно мало — всего 11% всех предложений работы.

Работодатели не видят ветеранов на руководящих должностях

Распределение вакансий для ветеранов по отраслям показывает, что работодатели видят их в стереотипно мужских сферах, таких как транспорт, связь, охрана.

Категории с большей долей вакансий для ветеранов. Инфографика: Work.ua

Реже всего вакансии ветеранам предлагают в категориях "Топменеджмент, руководство высшего звена" (менее 6% вакансий) и "Красота, фитнес, спорт" (3%).

В десятку должностей, которые чаще всего обозначают подходящими к ветеранам, попали :

водитель (1 131 предложение работы в июне);

менеджер по продажам (714);

продавец-консультант (615);

грузчик (465);

кассир (421);

менеджер по работе с клиентами (397);

инспектор отдела охраны (359);

экспедитор (291);

разнорабочий (290);

кладовщик (274);

повар (230).

Аналитики подчеркнули, что 7 из 10 должностей в этом перечне совпадают с десяткой популярнейших вакансий на общем рынке труда.

Следующая десятка должностей для ветеранов также состоит практически только из рабочих профессий: бухгалтер, уборщица, слесарь, электрик, торговый представитель, оператор АЗК, оператор контакт-центра, провизор, швея.

Выводы

Еще несколько важных выводов по вакансиям, которые работодатели обозначают фильтром "Для ветеранов" :