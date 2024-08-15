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У 2024 році кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%
Ветерани є важливою рушійною силою для ринку праці та економіки держави. Однак, чи готовий бізнес наймати ветеранів? Аналітика показує, що роботодавці мають низку упереджень до цієї категорії працівників: рідко готові запропонувати їм керівні посади та ототожнюють із людьми з інвалідністю.
Про це повідомляє Work.ua.
На ринку праці бізнес досі відчуває дефіцит кадрів. Роботодавцям бракує працівників, а їхній найм викликає все більше труднощів. За оцінками Міністерства економіки, Україні необхідно залучити 4,5 млн додаткових працівників, щоб забезпечити щорічне зростання ВВП.
За попередніми оцінками Міністерства у справах ветеранів, після завершення війни кількість ветеранів і членів їхніх родин становитиме близько 5-6 мільйонів осіб. Також аналітика Українського ветеранського фонду свідчить, що працевлаштування цієї категорії людей є одним із викликів сьогодення:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Лише 13% ветеранів не мали перешкод при працевлаштуванні.
- Тільки третина респондентів із числа мобілізованих хоче повернутися на своє робоче місце.
- Абсолютна більшість респондентів передбачають ймовірність відсутності роботи, інклюзивного простору й адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю.
Понад 60% компаній не мають досвіду працевлаштування ветеранів.
У 2024 році вакансій для ветеранів побільшало на 82%
При розміщенні вакансії на сайті Work.ua роботодавець може позначити її фільтром "Для ветерана". Якщо у лютому 2022 року таких пропозицій роботи було 3 229, то у червні 2024 — вже 12 334. Тобто їхня кількість зросла майже у 4 рази.
На вакансії для ветеранів впливали всі ті чинники, що і на загальний ринок праці: спостерігається різке падіння пропозицій роботи після початку повномасштабного вторгнення, просідання у грудні, який є "низьким" сезоном тощо.
Водночас протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, що не синхронізується із загальним ринком праці, де роботи побільшало на 22%.
Що могло вплинути на ситуацію:
- Роботодавці стикнулися з дефіцитом кадрів, що змушує їх долати упередження до різних категорій працівників, зокрема й ветеранів.
- Ця тема активно обговорюється в різних середовищах: в громадському секторі, на рівні великого бізнесу, міжнародних інституцій тощо. В інформаційному просторі зʼявляється більше матеріалів, досліджень, кейсів про працевлаштування ветеранів.
Проте вакансій для ветеранів ще досить мало — лише 11% від усіх пропозицій роботи.
Роботодавці не бачать ветеранів на керівних посадах
Розподіл вакансій для ветеранів за галузями показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як-от транспорт, звʼязок, охорона.
Найрідше вакансії ветеранам пропонують у категоріях "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (менш як 6% вакансій) і "Краса, фітнес, спорт" (3%).
У десятку посад, які найчастіше позначають підхожими до ветеранів, потрапили:
- водій (1 131 пропозиція роботи у червні);
- менеджер з продажу (714);
- продавець-консультант (615);
- вантажник (465);
- касир (421);
- менеджер по роботі з клієнтами (397);
- інспектор відділу охорони (359);
- експедитор (291);
- різноробочий (290);
- комірник (274);
- кухар (230).
Аналітики наголосили, що 7 із 10 посад у цьому переліку збігаються із десяткою найпопулярніших вакансій на загальному ринку праці.
Наступна десятка посад для ветеранів також складається практично лише з робітничих професій: бухгалтер, прибиральниця, слюсар, електрик, торговий представник, оператор АЗК, оператор контакт-центру, провізор, швачка.
Висновки
Ще декілька важливих висновків щодо вакансій, які роботодавці позначають фільтром "Для ветеранів":
- Майже 70% вакансій для ветеранів позначені також як "Для людей з інвалідністю". Реальність така, що війна триває і ветеранами стають або за віком, або після поранення, або за сімейними обставинами.
- Нерідко (у 66% випадків) вакансії для ветеранів позначають як підхожі для студентів. Також 40% вакансій для ветеранів водночас мають фільтр "Для пенсіонерів".
- У 51% пропозицій роботи для ветеранів не вимагається досвід роботи. Тоді як на ринку праці в цілому таких вакансій 42%.
- У 15% вакансій ветеранам пропонують роботу з неповною зайнятістю, у 7% — дистанційну роботу. Це відповідає загальним тенденціям.