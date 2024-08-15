У 2024 році кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%

Ветерани є важливою рушійною силою для ринку праці та економіки держави. Однак, чи готовий бізнес наймати ветеранів? Аналітика показує, що роботодавці мають низку упереджень до цієї категорії працівників: рідко готові запропонувати їм керівні посади та ототожнюють із людьми з інвалідністю.

Про це повідомляє Work.ua.

На ринку праці бізнес досі відчуває дефіцит кадрів. Роботодавцям бракує працівників, а їхній найм викликає все більше труднощів. За оцінками Міністерства економіки, Україні необхідно залучити 4,5 млн додаткових працівників, щоб забезпечити щорічне зростання ВВП.

За попередніми оцінками Міністерства у справах ветеранів, після завершення війни кількість ветеранів і членів їхніх родин становитиме близько 5-6 мільйонів осіб. Також аналітика Українського ветеранського фонду свідчить, що працевлаштування цієї категорії людей є одним із викликів сьогодення:

Лише 13% ветеранів не мали перешкод при працевлаштуванні.

Тільки третина респондентів із числа мобілізованих хоче повернутися на своє робоче місце.

Абсолютна більшість респондентів передбачають ймовірність відсутності роботи, інклюзивного простору й адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю.

Понад 60% компаній не мають досвіду працевлаштування ветеранів.

У 2024 році вакансій для ветеранів побільшало на 82%

При розміщенні вакансії на сайті Work.ua роботодавець може позначити її фільтром "Для ветерана". Якщо у лютому 2022 року таких пропозицій роботи було 3 229, то у червні 2024 — вже 12 334. Тобто їхня кількість зросла майже у 4 рази.

На вакансії для ветеранів впливали всі ті чинники, що і на загальний ринок праці: спостерігається різке падіння пропозицій роботи після початку повномасштабного вторгнення, просідання у грудні, який є "низьким" сезоном тощо.

Динаміка вакансій для ветеранів. Інфографіка: Work.ua

Водночас протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, що не синхронізується із загальним ринком праці, де роботи побільшало на 22%.

Що могло вплинути на ситуацію:

Роботодавці стикнулися з дефіцитом кадрів, що змушує їх долати упередження до різних категорій працівників, зокрема й ветеранів.

Ця тема активно обговорюється в різних середовищах: в громадському секторі, на рівні великого бізнесу, міжнародних інституцій тощо. В інформаційному просторі зʼявляється більше матеріалів, досліджень, кейсів про працевлаштування ветеранів.

Проте вакансій для ветеранів ще досить мало — лише 11% від усіх пропозицій роботи.

Роботодавці не бачать ветеранів на керівних посадах

Розподіл вакансій для ветеранів за галузями показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як-от транспорт, звʼязок, охорона.

Категорії з найбільшою часткою вакансій для ветеранів. Інфографіка: Work.ua

Найрідше вакансії ветеранам пропонують у категоріях "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (менш як 6% вакансій) і "Краса, фітнес, спорт" (3%).

У десятку посад, які найчастіше позначають підхожими до ветеранів, потрапили:

водій (1 131 пропозиція роботи у червні);

менеджер з продажу (714);

продавець-консультант (615);

вантажник (465);

касир (421);

менеджер по роботі з клієнтами (397);

інспектор відділу охорони (359);

експедитор (291);

різноробочий (290);

комірник (274);

кухар (230).

Аналітики наголосили, що 7 із 10 посад у цьому переліку збігаються із десяткою найпопулярніших вакансій на загальному ринку праці.

Наступна десятка посад для ветеранів також складається практично лише з робітничих професій: бухгалтер, прибиральниця, слюсар, електрик, торговий представник, оператор АЗК, оператор контакт-центру, провізор, швачка.

Висновки

Ще декілька важливих висновків щодо вакансій, які роботодавці позначають фільтром "Для ветеранів":