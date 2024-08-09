"Загрозливою ситуацією для ринку залишається дефіцит кадрів": що відбувається в галузі ритейлу

Як функціонує український ритейл в умовах війни та щоденних викликів під час брифінгу у Media Center Ukraine розповів співзасновник і голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

В Україні зараз працюють 19 448 торгових точок, а оборот ритейлу за 2023 рік склав 1,5 трлн гривень. Порівняно з 2022 роком, у гривневому еквіваленті приріст становить 30%, що свідчить про повернення рітейлерів до довоєнних показників 2021 року.

За словами співзасновника і голови правління Асоціації рітейлерів України Андрія Жука, ритейлери загалом налаштовані на розвиток попри всі труднощі. Гравці ринку поступово відновлюють свої показники, відкривають нові магазини та повертаються до обсягів обороту, який був до початку повномасштабної війни.

Виклики

Як зазначає Андрій Жук, одним із факторів розвитку ритейлу є еволюція, адже все більше людей віддають перевагу покупкам у магазинах і супермаркетах, а не на ринках. Він навів приклад, що все більше людей у селах відвідують магазини, такі як "Аврора", яка активно масштабується по всій країні.

Війна є одним із великих викликів, адже бойові дії заважають бізнесу працювати стабільно. Наприклад, нещодавно у Харківській області повітряна тривога тривала 31 хвилину, і весь цей час торгові центри не працювали. Це негативно впливає на бізнес-діяльність і розвиток ритейлу.

Цього року спека також негативно вплинула на торгівлю, зокрема на відвідуваність та асортимент. Бізнесу довелося скорочувати продукцію категорії "фреш", оскільки продукти швидко псувалися через спеку та відключення електроенергії. Однак сучасний ритейл, який має перевагу над класичним, інвестував в енергонезалежність, щоб забезпечити стабільну роботу. Наразі більшість торгових точок забезпечені генераторами, що дозволяє їм працювати автономно.

Зараз ритейлери готуються до зими, а деякі торгові центри підписують угоди на закупівлю імпортної електроенергії. Андрій наголосив, що торгові центри та магазини готові до випробувань, які можуть виникнути взимку, проте більш загрозливою ситуацією для ринку залишається дефіцит кадрів.

Ритейл відчуває нестачу кадрів

Гравці ринку зазначають, що нестача кадрів є проблемою для бізнесу. Особливо не вистачає персоналу чоловічої статі. За словами Андрія, трапляються випадки, коли водіїв фур знімають прямо з маршруту. Крім того, багато працівників чоловічої статі звільняються через мобілізацію.

Я вважаю, що це велика помилка держави. Люди повально звільнюються, а через це держава втрачає податки. Андрій Жук співзасновник і голова правління Асоціації рітейлерів України

Він додав, що частково чоловіків можуть замінити жінки. Деякі гравці ринку ритейлу вже навчають жінок керувати транспортними засобами. Однак, якщо армія потребуватиме більше людських ресурсів для оборони держави, це може призвести до того, що ритейл не зможе розвиватися, а деякі магазини закриються.

Водночас у галузі ритейл є можливість бронювати працівників, але лише у бізнесу, який належить до критичної інфраструктури, а це Food Retail, фармацевтика та АЗС. Тому через мобілізацію, яка продовжуватиметься, гравці ринку стикатимуться з тим, що персоналу буде все менше, і це велика проблема.

Прогноз

Трансформація – це процес, який вже відбувається у галузі і, серед іншого, торкається кадрових змін. Якщо раніше в супермаркетах було багато касирів, то сьогодні можна спостерігати, коли в багатьох магазинах з'являються каси самообслуговування. Це є частиною майбутнього, де технології допомагатимуть у подоланні сучасних викликів.

Загалом, як ритейл буде функціонувати, який буде покупець, які бренди та бізнеси зайдуть в Україну – це значною мірою залежить від ситуації на фронті та від розвитку війни. Зараз галузь знаходиться у певній невизначеності, але продовжує працювати і готується до різних викликів, каже Андрій.