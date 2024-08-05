FOZZY відкрив свій перший гіпермаркет у Кривому Розі (ФОТО)

3 серпня в Кривому Розі відкрився новий гіпермаркет FOZZY за адресою Вечірній бульвар, 33. Площа магазину становить 6 466 кв.м.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що новий гіпермаркет потішить гостей широким асортиментом: охолоджене м’ясо, свіжа риба та морепродукти, тістечка, торти, гаряча піца, сезонні фрукти, овочі, товари для дому, побуту та інше.

Також FOZZY пропонує великий вибір товарів власного виробництва: ароматна випічка, готова кулінарія та товари власного імпорту.

Крім того, у FOZZY працює сервіс доставки продуктів додому з гіпермаркету — замовити доставку можна на сайті fozzyshop.ua чи в мобільному застосунку FOZZY.

До 31 серпня на всі покупки в гіпермаркеті – кешбек 2% із застосунком FOZZY.

ДОВІДКА:

Гіпермаркети FOZZY – це оптово-роздрібні магазини, що працюють в форматі cash and carry.

Мережа FOZZY входить до торгово-промислової групи Fozzy Group.

Мережа налічує 9 гіпермаркетів по Україні. FOZZY працюють у таких містах: Київ, Харків, Кременчук, Рівне, Дніпро.

В Одесі та передмісті працює доставка продуктів. У торговельних залах гіпермаркетів FOZZY площею від 6 000 до 10 000 м2, в асортименті понад 50 000 найменувань різноманітних категорій товарів: продуктів та non-food сегменту, також широкий асортимент ексклюзивної продукції власного виробництва та власного імпорту, в тому числі товарів власної торгової марки extra!.

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як:

"Сільпо" - мережа супермаркетів;

"Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;

"Фора" - мережа магазинів;

Favore - супермаркет преміум-класу;

"THRASH!" - мережа дискаунтерів;

"Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";

"Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Зауважимо, протягом квітня-травня 2024 року мережа "Thrash! Траш!" відкрила відразу 12 нових магазинів. Унаслідок кількість магазинів мережі зросла до 120 у 60 населених пунктах з 15 областей. Відповідно "Thrash! Траш!" стала однією з найбільших мереж формату "магазин біля дому" в Україні.

Також у лютому 2024 року Fozzy Group оголосила про відкриття свого першого медичного центру "Doctor Sam", розташованого у Києві, в торгово-розважальному центрі "Respublika Park" на Кільцевій дорозі, 1.

Крім того, Fozzy Group відкрила два нові спортивні клуби Apollo Next у Києві та Борисполі. Це вже восьмий та дев’ятий клуби мережі в Україні.