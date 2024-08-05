FOZZY открыл свой первый гипермаркет в Кривом Роге (ФОТО)

3 августа в Кривом Роге открылся новый гипермаркет FOZZY по адресу Вечерний бульвар, 33 . Площадь магазина составляет 6466 кв.м.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый гипермаркет порадует гостей широким ассортиментом: охлажденное мясо, свежая рыба и морепродукты, пирожные, торты, горячая пицца, сезонные фрукты, овощи, товары для дома, быта и прочее.

Также FOZZY предлагает большой выбор товаров собственного производства: ароматная выпечка, готовая кулинария и товары собственного импорта.

Кроме того, у FOZZY работает сервис доставки продуктов домой из гипермаркета. - заказать доставку можно на сайте fozzyshop.ua или в мобильном приложении FOZZY.

До 31 августа на все покупки в гипермаркете – кэшбек 2% с приложением FOZZY.

СПРАВКА:

Гипермаркеты FOZZY – это оптово-розничные магазины, работающие в формате cash and carry.

Сеть FOZZY входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group.

Сеть насчитывает 9 гипермаркетов по Украине. FOZZY работают в таких городах: Киев, Харьков, Кременчуг, Ровно, Днепр.

В Одессе и в пригороде работает доставка продуктов. В торговых залах гипермаркетов FOZZY площадью от 6 000 до 10 000 м2, в ассортименте более 50 000 наименований различных категорий товаров: продуктов и non-food сегмента, а также широкий ассортимент эксклюзивной продукции собственного производства и собственного импорта, в том числе !.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как:

"Сільпо" – сеть супермаркетов;

"Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;

"Фора" – сеть магазинов;

Favore – супермаркет премиум-класса;

"THRASH!" — сеть дискаунтеров;

"Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";

"Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.

Заметим, в течение апреля-мая 2024 года сеть "Thrash! Траш!"открыла сразу 12 новых магазинов. В результате количество магазинов сети возросло до 120 в 60 населенных пунктах из 15 областей. Соответственно "Thrash! Траш!" стала одной из крупнейших сетей формата "магазин у дома" в Украине.

Также в феврале 2024 года Fozzy Group объявила об открытии своего первого медицинского центра Doctor Sam, расположенного в Киеве, в торгово-развлекательном центре Respublika Park на Кольцевой дороге, 1.

Кроме того, Fozzy Group открыла два новых спортивных клуба Apollo Next в Киеве и Борисполе. Это уже восьмой и девятый клубы сети в Украине.