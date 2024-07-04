"Сильпо" запустило дальнюю доставку в три области из Ровно

Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила далекую доставку продуктов из Ровно в города и поселки Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Покрытие доставки составляет около 100 км и охватывает такие населенные пункты, как Шепетовка, Острог, Нетешин, Изяслав, Звягель, Пленное, Здовбица, Путь, Бабий, Корец, Белая Криница, Пищев и другие населенные пункты в пределах трех областей вокруг Ровно.

Жители указанных населенных пунктов теперь могут заказать все необходимые товары на сайте shop.silpo.ua или через мобильное приложение, даже если в их городе или селе нет указанного супермаркета.

Также при доставке продуктов для обеспечения их свежести компания использует специально оборудованные автомобили с морозильными камерами.

Для оформления доставки необходимо выполнить следующие шаги:

Добавьте нужные продукты и товары в корзину на сайте shop.silpo.ua или через приложение; Укажите адрес доставки вручную или выберите место на карте; Укажите удобную дату и время получения заказа; Выберите доступную дату из календаря; Выберите удобный временной интервал для доставки; Выберите способ оплаты: онлайн картой или наличными курьеру через терминал; Ожидайте вызова от курьера за 1-2 часа до прибытия для уточнения времени доставки;

Отмечается, что минимальная сумма заказа на доставку составляет 499 грн.

Добавим, что услуга дальней доставки от "Сильпо" работает с 2023 года в Ивано-Франковской, Волынской и Полтавской областях

О Fozzy Group

Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

По состоянию на 2023 год сеть насчитывает 305 супермаркетов в 62 городах Украины.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как: