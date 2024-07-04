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"Сильпо" запустило дальнюю доставку в три области из Ровно
Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила далекую доставку продуктов из Ровно в города и поселки Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Покрытие доставки составляет около 100 км и охватывает такие населенные пункты, как Шепетовка, Острог, Нетешин, Изяслав, Звягель, Пленное, Здовбица, Путь, Бабий, Корец, Белая Криница, Пищев и другие населенные пункты в пределах трех областей вокруг Ровно.
Жители указанных населенных пунктов теперь могут заказать все необходимые товары на сайте shop.silpo.ua или через мобильное приложение, даже если в их городе или селе нет указанного супермаркета.
Также при доставке продуктов для обеспечения их свежести компания использует специально оборудованные автомобили с морозильными камерами.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Для оформления доставки необходимо выполнить следующие шаги:
- Добавьте нужные продукты и товары в корзину на сайте shop.silpo.ua или через приложение;
- Укажите адрес доставки вручную или выберите место на карте;
- Укажите удобную дату и время получения заказа;
- Выберите доступную дату из календаря;
- Выберите удобный временной интервал для доставки;
- Выберите способ оплаты: онлайн картой или наличными курьеру через терминал;
- Ожидайте вызова от курьера за 1-2 часа до прибытия для уточнения времени доставки;
Отмечается, что минимальная сумма заказа на доставку составляет 499 грн.
Добавим, что услуга дальней доставки от "Сильпо" работает с 2023 года в Ивано-Франковской, Волынской и Полтавской областях
О Fozzy Group
Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.
По состоянию на 2023 год сеть насчитывает 305 супермаркетов в 62 городах Украины.
В Fozzy Group входят такие торговые сети как:
- "Сильпо" – сеть супермаркетов;
- "Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;
- "Фора" – сеть магазинов;
- Favore – супермаркет премиум-класса;
- "THRASH!" - сеть дискаунтеров;
- "Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";
- "Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.