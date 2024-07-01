В одной из крупнейших отечественных сетей супермаркетов начали брать "чаевые": что известно

Группа компаний Fozzy Group запустила проект с чаевыми для работников супермаркетов "Сильпо". Проект масштабировали в 95 магазинах сети.

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Об этом сообщает NV со ссылкой на пресс-службу Fozzy Group.

К концу лета "чаевые" планируют запустить во всех магазинах

Отмечается, что эксперимент с чаевыми торговая сеть начала в трех магазинах "Сильпо" в Киеве. Проект получил положительные отзывы от посетителей супермаркетов. Его масштабировали на 95 магазинов, а к концу лета планируют развернуть на всю сеть.

Говоря о сумме чаевых, в Fozzy Group отметили, что 47% уже работников хотя бы один раз получали чаевые от гостей.

Наибольшие суммы, которые получали работники "Сильпо", — 1400 грн в месяц и 1000 грн за один раз.

Как отметили в Fozzy Group, подобный проект с чаевыми для курьеров компания запустила еще в декабре 2023 года в мобильном приложении "Сильпо".

"Только за май гости отблагодарили наших курьеров чаевыми 17745 раз. В целом количество заказов "с чаем" от гостя ежемесячно растет и сейчас достигает 7% заказов в месяц. Средние чаевые для курьера составляют 46 гривен, а самые большие чаевые за один раз были 1200 грн", - рассказали в компании.

О Fozzy Group

Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как:

"Сільпо" – сеть супермаркетов;

"Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;

"Фора" – сеть магазинов;

Favore – супермаркет премиум-класса;

"THRASH!" - сеть дискаунтеров;

"Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";

"Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.

Напомним, 20 июня новый супермаркет "Сильпо" площадью 3,6 тыс. кв. м заработал в ТРК City Mall в Запорожье, а уже 21 июня "Сильпо" открыл двери для посетителей в ТРК "Солнечная Галерея" в Кривом Роге на площади 3,9 тыс. кв. м.