Восстановление отрасли и запрос потребителей на акционные товары: о чем говорили ритейлеры на RAU Expo-2024

Несмотря на утренние обстрелы РФ по территории Украины 12 июня, в КВЦ "Парковый" состоялось открытие ритейл-события RAU Expo-2024 "Управление рисками: от стойкости к антихрупкости". Так, более 80 топ-спикеров поделились своим опытом ведения бизнеса в кризисное время и обсудили актуальные проблемы и вызовы. Сотни гостей мероприятия услышали от спикеров о различных стратегиях, вызовах и инсайтах рынка, а также смогли посетить экспозону, которую представляли более 60 компаний. Как прошло событие, читайте в репортаже delo.ua.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Ритейл на пути активного развития

Результаты исследования Ассоциации ритейлеров Украины с компанией YouControl, представленных на мероприятии, показали, что в 2022 году доход украинских компаний резко сократился из-за оккупации территорий, обстрелов и других вызовов. Однако в прошлом году ситуация изменилась: ритейлеры смогли адаптироваться к новым условиям и возобновить свое развитие.

Магазины, пункты выдачи товаров и аптеки быстро открывались на освобожденных территориях, снабжая потребителей необходимым. Несмотря на сложность ситуации, украинский ритейл не только возобновил свои обороты, но и превзошел довоенные показатели.

Если в 2021 году выручка сетей составляла 1,44 трлн грн, в 2022-м упала до 1,16 трлн грн, то уже в 2023 году оборот украинского ритейла вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигая 1,54 трлн грн, что указывает на то, что ритейл превысил довоенные показатели на 100 млрд. грн. Инфляция в этот период составила всего 5,1%, что свидетельствует об активном развитии сектора.

Несмотря на утренние обстрелы РФ по территории Украины 12 июня, в КВЦ "Парковый" прошло открытие ритейл-события RAU Expo-2024 "Управление рисками: от стойкости к антихрупкости". Фото: Delo.ua

Значительная часть общего товарооборота, а именно 62% приходится на компании-члены Ассоциации ритейлеров Украины. Их выручка составила около 960 млрд. грн., что на 28% больше, чем в 2022 году. К примеру, только 38 компаний в отраслях продовольственного и топливного ритейла обеспечили 45% выручки, что составило 694,5 млрд грн.

Эти компании содержат 5376 продовольственных магазинов и 1441 автозаправочных станций. В общей сложности FMCG операторы получили 491,5 млрд грн, в то время как АЗС заработали 203 млрд грн.

По сравнению с другими секторами, магазины DIY получили третье место, заработав почти на 73,8 млрд грн, что в три раза меньше топливных сетей. Магазины техники и электроники получили 68,2 млрд. грн., а непродуктовые операторы – 63,4 млрд. грн. Аптечные сети заработали 41 млрд. грн., а сети одежды и обуви – 16,8 млрд. грн. Воздействие на уровень продаж оказали как падение платежеспособного спроса, так и отток потенциальных покупателей за пределы страны.

По принципу Парето, топ-20 компаний-членов RAU отвечают за 82% оборота, а это преимущественно известные сети национального уровня. Эти 20 предприятий в розничной торговле сформировали 793,4 млрд. грн. в прошлом году, что составляет 52% от общего оборота украинского ритейла.

На RAU Expo-2024 экспозон был представлен более 60 компаниями. Фото: Delo.ua

Первые три места за выручкой занимают АТБ, Сильпо и Эпицентр. Половина крупнейших по обороту компаний розничной торговли (10 компаний) принадлежат к FMCG операторам, представленным как крупными международными игроками (например, Metro и Auchan Украина), так и локальными сетями, как Файно-маркет. В списке также встречаются представители топливного ритейла (ОККО, WOG, UPG), магазины техники и электроники (Comfy, Фокстрот), аптечные сети (Подорожник, АНЦ), магазины дрогери (Eva) и non-food ритейла (Аврора).

Украинские работодатели платят налоги с зарплат своих работников, такие как 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. Например, за среднюю заработную плату в 14 308 грн, рассчитанную по данным Пенсионного фонда Украины на 2023 год, работодатели членов RAU уплатили 13,2 млрд грн НДФЛ и военного сбора за своих 393 000 работников в течение года. Дополнительно они уплатили еще 14,8 млрд грн единого социального взноса за этот период. Следовательно, эти компании вместе уплатили более 28 млрд грн налогов в виде начислений на оплату труда только в течение прошлого года.

Из 105 членов RAU, 75 компаний в прошлом году уплатили более 131 млрд грн налогов. Почти 40% этой суммы было уплачено 25 продовольственными сетями, еще 26% пришлось на пять представителей топливного ритейла, а остальные 36% были перечислены в бюджет 45 операторами разных сегментов розничной торговли.

Треть этих налогов, или более 100 млрд грн, была уплачена только двумя десятками компаний-членов. Сеть АТБ остается на первом месте, но к ней присоединились АЗК ОККО и WOG. Также следует отметить, что к общему перечню добавились сети KLO и Fozzy Group.

Запрос потребителей на акционные предложения

Во время дискуссионной панели "Динамика потребительского спроса по категориям, чувствительность к промо" участники рынка обсудили изменения потребительского поведения, в частности по отношению к акциям. Так, по данным Nielsen, рыночная доля промо составляет 45% с учетом всех промо акций в стране. В VARUS отметили, что их доля промо в 2024 году составляет 33-35% без учета рождественско-новогоднего периода, когда доля акционных предложений больше. Таким образом, доля промо акций в период 2023-2024 годов показала прирост на 3-4%.

Рыночная доля промо составляет 45% с учетом всех акций в стране. Фото: Delo.ua

По данным Kantar, 54% украинцев ищут товары на полках, продаваемых со специальными предложениями и акциями. Если сравнивать с 2021 годом, то этот показатель был 31%, а 30% потребителей в большинстве случаев посещают дискаунтеры. Для сравнения: в 2021 году их был 21%.

" То есть, с ситуацией, которую мы сейчас имеем, с экономической ситуацией, мне кажется, маркетологи занимаются не маркетинговыми войнами, а ценовыми", - говорит директор по маркетингу VARUS Анна Луганская.

С негативной точки зрения, акционные предложения нагружают операционную деятельность ритейлера и производителя, говорит директор департамента стимулирования продаж Novus Дмитрий Москвичев. С другой стороны, очень мало брендов при наличии промо покидают свою сильную позицию на рынке, соответственно не сильные бренды наоборот могут их терять.

"Поэтому это действительно вызовы, и нужно обладать талантом жонглировать ими правильно (имеется в виду акционными предложениями, - Ред.)", - говорит Москвичев.

На RAU Expo-2024 были представлены разные бренды алкогольных напитков. Фото: Delo.ua

Менеджер по развитию брендов Tezenis & Calzedonia Екатерина Корзина добавила, что потребительский спрос в фудритейле и фэшнритейле совершенно разный.

"Мы не используем, например, скидку только на одну единицу. Мы стараемся сделать промо, чтобы это акционное предложение позволило клиентам попробовать больше товара, стать нашими лояльными клиентами, где для них так же это будет выгода. Но опять же мы делаем бизнес и мы не продаем одну единицу постоянно с какой-нибудь скидкой. В этом случае для нас это уже период распродажи", - рассказала Екатерина Корзина.

Она добавила, что промо имеет ценность для бизнеса и осведомленности бренда. Это также возможность закрыть больше потребностей клиента во время его визита в магазин. Кроме того, клиенты могут ознакомиться с брендом и стать лояльным к бизнесу.