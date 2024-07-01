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- Ритейл
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У одній з найбільших вітчизняних мереж супермаркетів почали брати "чайові": що відомо
Група компаній Fozzy Group запустила проєкт із чайовими для працівників супермаркетів "Сільпо". Наразі проєкт масштабували у 95 магазинах мережі.
Про це повідомляє NV із посиланням на пресслужбу Fozzy Group.
До кінця літа "чайові" планують запустити у всіх магазинах
Зазначається, що експеримент з чайовими торгова мережа почала у трьох магазинах "Сільпо" у Києві. Проект отримав схвальні відгуки від відвідувачів супермаркетів. Наразі його масштабували на 95 магазинів, а до кінця літа планують розгорнути на всю мережу.
Говорячи про суму чайових, у Fozzy Group наголосили, що 47% вже працівників хоча б один раз отримували чайові від гостей.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Найбільші суми, які отримували працівники "Сільпо" — 1400 грн за місяць, та 1000 грн за один раз.
Як зауважили в Fozzy Group, подібний проєкт з чайовими для кур'єрів компанія запустила ще у грудні 2023 року в мобільному застосунку "Сільпо".
"Лише за травень гості віддячили нашим кур'єрам чайовими 17745 разів. Загалом кількість замовлень „з чаєм" від гостя щомісяця зростає і зараз сягає 7% замовлень на місяць. Середні чайові для кур'єра становлять 46 гривень, а найбільші чайові за один раз були 1200 грн", — розповіли в компанії.
Про Fozzy Group
Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.
У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як:
- "Сільпо" - мережа супермаркетів;
- "Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;
- "Фора" - мережа магазинів;
- Favore - супермаркет преміум-класу;
- "THRASH!" - мережа дискаунтерів;
- "Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";
- "Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.
Нагадаємо, 20 червня новий супермаркет "Сільпо" площею 3,6 тис. кв. м запрацював у ТРК City Mall у Запоріжжі, а вже 21 червня "Сільпо" відчинив двері для відвідувачів у ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі на площі 3,9 тис. кв. м.