У одній з найбільших вітчизняних мереж супермаркетів почали брати "чайові": що відомо

Група компаній Fozzy Group запустила проєкт із чайовими для працівників супермаркетів "Сільпо". Наразі проєкт масштабували у 95 магазинах мережі.

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Про це повідомляє NV із посиланням на пресслужбу Fozzy Group.

До кінця літа "чайові" планують запустити у всіх магазинах

Зазначається, що експеримент з чайовими торгова мережа почала у трьох магазинах "Сільпо" у Києві. Проект отримав схвальні відгуки від відвідувачів супермаркетів. Наразі його масштабували на 95 магазинів, а до кінця літа планують розгорнути на всю мережу.

Говорячи про суму чайових, у Fozzy Group наголосили, що 47% вже працівників хоча б один раз отримували чайові від гостей.

Найбільші суми, які отримували працівники "Сільпо" — 1400 грн за місяць, та 1000 грн за один раз.

Як зауважили в Fozzy Group, подібний проєкт з чайовими для кур'єрів компанія запустила ще у грудні 2023 року в мобільному застосунку "Сільпо".

"Лише за травень гості віддячили нашим кур'єрам чайовими 17745 разів. Загалом кількість замовлень „з чаєм" від гостя щомісяця зростає і зараз сягає 7% замовлень на місяць. Середні чайові для кур'єра становлять 46 гривень, а найбільші чайові за один раз були 1200 грн", — розповіли в компанії.

Про Fozzy Group

Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як:

"Сільпо" - мережа супермаркетів;

"Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;

"Фора" - мережа магазинів;

Favore - супермаркет преміум-класу;

"THRASH!" - мережа дискаунтерів;

"Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";

"Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Нагадаємо, 20 червня новий супермаркет "Сільпо" площею 3,6 тис. кв. м запрацював у ТРК City Mall у Запоріжжі, а вже 21 червня "Сільпо" відчинив двері для відвідувачів у ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі на площі 3,9 тис. кв. м.