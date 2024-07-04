"Сільпо" запустило далеку доставку у три області з Рівного

Мережа супермаркетів “Сільпо” запустила далеку доставку продуктів з Рівного у міста та селища Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Покриття доставки сягає майже 100 км та охоплює такі населені пункти, як Шепетівка, Острог, Нетішин, Ізяслав, Звягель, Полонне, Здовбиця, Шлях, Бабин, Корець, Біла Криниця, Піщів та інші населені пункти у межах трьох областей навколо Рівного.

Мешканці зазначених населених пунктів тепер мають можливість замовити всі необхідні товари на сайті shop.silpo.ua або через мобільний додаток, навіть якщо у їхньому місті чи селі немає зазначеного супермаркету.

Також під час доставки продуктів для забезпечення їх свіжості компанія використовує спеціально обладнані автомобілі з морозильними камерами.

Для оформлення доставки необхідно виконати наступні кроки:

Додайте потрібні продукти та товари до кошика на сайті shop.silpo.ua або через застосунок; Вкажіть адресу доставки вручну або оберіть місце на мапі; Зазначте зручну дату та час отримання замовлення; Оберіть доступну дату з календаря; Виберіть зручний часовий інтервал для доставки; Виберіть спосіб оплати: онлайн карткою або готівкою кур'єру через термінал; Очікуйте дзвінка від кур'єра за 1-2 години до прибуття для уточнення часу доставки;

Зазначається, що мінімальна сума замовлення для доставки становить 499 грн.

Додамо, що послуга дальньої доставки від "Сільпо" працює з 2023 року в Івано-Франківській, Волинській та Полтавській областях

Про Fozzy Group

Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.

Станом на 2023 рік мережа налічує 305 супермаркетів у 62 містах України.

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як: