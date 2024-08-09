"Угрожающей ситуацией для рынка остается дефицит кадров": что происходит в сфере ритейла

Как функционирует украинский ритейл в условиях войны и ежедневных вызовов во время брифинга в Media Center Ukraine, рассказал соучредитель и председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

В Украине сейчас работают 19448 торговых точек, а оборот ритейла за 2023 год составил 1,5 трлн гривен. По сравнению с 2022 годом в гривневом эквиваленте прирост составляет 30%, что свидетельствует о возвращении ритейлеров к довоенным показателям 2021 года.

По словам соучредителя и председателя правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрея Жука, ритейлеры в целом настроены на развитие несмотря на все трудности. Игроки рынка постепенно восстанавливают свои показатели, открывают новые магазины и возвращаются к объемам оборота, которые были до начала полномасштабной войны.

Вызовы

Как отмечает Андрей Жук, одним из факторов развития ритейла является эволюция, ведь все больше людей предпочитают покупки в магазинах и супермаркетах, а не на рынках. Он привел пример, что все больше людей в селах посещают магазины, такие как "Аврора", которая активно масштабируется по всей стране.

Война является одним из больших вызовов, потому что боевые действия мешают бизнесу работать стабильно. К примеру, недавно в Харьковской области воздушная тревога продолжалась 31 минуту, и все это время торговые центры не работали. Это негативно влияет на бизнес-деятельность и развитие ритейла.

В этом году жара также негативно повлияла на торговлю, в частности, на посещаемость и ассортимент. Бизнесу пришлось сокращать продукцию категории "фреш", поскольку продукты быстро портились из-за жары и отключения электроэнергии. Однако современный ритейл, имеющий преимущество над классическим, инвестировал в энергонезависимость, чтобы обеспечить стабильную работу. В настоящее время большинство торговых точек снабжены генераторами, что позволяет им работать автономно.

Сейчас ритейлеры готовятся к зиме, а некоторые торговые центры подписывают соглашения по закупке импортной электроэнергии. Андрей подчеркнул, что торговые центры и магазины готовы к испытаниям, которые могут возникнуть зимой, однако, более угрожающей ситуацией для рынка остается дефицит кадров.

Ритейл испытывает нехватку кадров

Игроки рынка отмечают, что нехватка кадров является проблемой для бизнеса. Особенно не хватает персонала мужского пола. По словам Андрея, бывают случаи, когда водителей фур снимают прямо с маршрута. Кроме того, многие работники мужского пола увольняются из-за мобилизации.

Я считаю, что это большое заблуждение государства. Люди повально увольняются, а потому государство теряет налоги. Андрей Жук соучредитель и председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины

Он добавил, что частично мужчин могут заменить женщины. Например, некоторые игроки рынка ритейла уже учат женщин управлять транспортными средствами. Однако если армия потребует больше человеческих ресурсов для обороны государства, это может привести к тому, что ритейл не сможет развиваться, а некоторые магазины закроются.

В то же время в сфере ритейла есть возможность бронировать работников, но только у бизнеса, который относится к критической инфраструктуре, а это Food Retail, фармацевтика и АЗС. Поэтому из-за продолжающейся мобилизации игроки рынка будут сталкиваться с тем, что персонала будет все меньше, и это большая проблема.

Прогноз

Трансформация – это процесс, который уже происходит в отрасли и, среди прочего, затрагивает кадровые изменения. Если раньше в супермаркетах было много кассиров, сегодня можно наблюдать, когда во многих магазинах появляются кассы самообслуживания. Это часть будущего, где технологии будут помогать в преодолении современных вызовов.

В общем, как ритейл будет функционировать, какой будет покупатель, какие бренды и бизнесы зайдут в Украину – это во многом зависит от ситуации на фронте и развития войны. Сейчас отрасль находится в некой неопределенности, но продолжает работать и готовится к разным вызовам, говорит Андрей.