В Украине запустят пилотный проект по обучению женщин-водителей автобусов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительство ООН "Женщины в Украине" договорились о реализации проекта по обучению женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что реализовывать пилотный проект будет ОО "Фонд институционального развития" при финансовой поддержке Швеции.

Что известно о новом проекте

Согласно сообщению, пилотный проект называется "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок". Это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин. Фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Дергача, целью пилотного проекта является обеспечение переподготовки и переквалификации женщин-водительниц в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов.

Это первая инициатива Министерства, направленная как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений по профессиям.

По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников.

В рамках проекта предусмотрено обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.

Кроме того, на пилотных коммунальных предприятиях будет проведен цикл обучающих мероприятий по внедрению стандартов соблюдения прав женщин на рабочем месте, а также общего мониторинга соблюдения прав женщин среди коммунальных предприятий — участников проекта. По результатам этого мониторинга будут даны рекомендации и план их внедрения для обеспечения прав женщин на предприятиях в сфере транспорта.

Ключевые задачи инициативы:

создание новых рабочих мест и возможности профессионального развития женщин в сфере общественного транспорта в соответствии с требованиями транспортной реформы в Украине и европейскими стандартами;

расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;

интеграция стандартов соблюдения прав женщин в коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Дефицит кадров в Украине

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В частности, из-за мобилизации в транспортной отрасли Украины не хватает работников общественного транспорта.

В Киеве этот показатель близится к 30%. Киевский общественный транспорт из-за войны сталкивается с проблемой отсутствия кадров — это уже приводит к увеличению интервалов между поездами и автобусами.

В июне из-за дефицита специалистов рабочих профессий в киевском метрополитене изменили графики движения поездов. В пиковые часы интервалы между поездами увеличился до 3-4 минут, а в межпиковые – до 6-6,5 минут. Графики выходного дня остались без изменений: время ожидания поезда составляет 6-7 минут.

По информации исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия Виктора Выговского, женщины составляют 41% от общего количества работников метрополитена. Среди них есть не только представительницы традиционно "женских" профессий, но и женщины, которые овладевают специальностями, ранее считавшимися преимущественно мужскими.

Так, в технической школе метрополитена уже проходит обучение будущая машинистка электропоезда. Это первая женщина, проходящая подготовку по этой специальности в истории предприятия.

Добавим, что в столице на 15-30% подорожали услуги такси – из-за дефицита водителей, обусловленного мобилизационными мероприятиями.

Но корни проблем не в недостатке людей, а в плохом администрировании, потоках неучтенной наличности и отсутствии стратегии управления транспортом. В отрасли есть что оптимизировать и грамотная детенизация помогла бы решить кадровую проблему. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.

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