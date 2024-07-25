В Україні запустять пілотний проєкт з навчання жінок-водійок автобусів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН "Жінки в Україні" домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що реалізуватиме пілотний проєкт ГО "Фундація інституційного розвитку" за фінансової підтримки Швеції.

Що відомо про новий проєкт

Згідно з повідомленням, пілотний проєкт має назву "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень". Це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Дергача, метою пілотного проєкту є забезпечення перепідготовки та перекваліфікації жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів.

Це перша ініціатива Міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій.

За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників.

У межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Крім того, на пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці, а також загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств — учасників проєкту. За результатами цього моніторингу будуть надані рекомендації та план їх впровадження для забезпечення прав жінок на підприємствах у сфері транспорту.

Ключові завдання ініціативи:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Дефіцит кадрів в Україні

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Зокрема, через мобілізацію в транспортній галузі України не вистачає працівників громадського транспорту.

В Києві цей показник наближається до 30%. Київський громадський транспорт через війну стикається з проблемою відсутності кадрів - це вже призводить до збільшення інтервалів між поїздами та автобусами.

У червні у зв'язку з дефіцитом фахівців робітничих професій у київському метрополітені змінили графіки руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами збільшився до 3-4 хвилин, а у міжпікові – до 6-6,5 хвилин. Графіки ж вихідного дня залишились без змін: час очікування поїзда складає 6-7 хвилин.

За інформацією виконуючого обов’язки начальника комунального підприємства Віктора Вигівського, наразі жінки складають 41% від загальної кількості працівників метрополітену. Серед них є не лише представниці традиційно "жіночих" професій, а й жінки, які опановують спеціальності, що раніше вважалися переважно чоловічими.

Так, наразі в технічній школі метрополітену вже проходить навчання майбутня машиністка електропоїзда. Це перша жінка, яка проходить підготовку за цією спеціальністю в історії підприємства.

Додамо, що в столиці на 15-30% подорожчали послуги таксі – через дефіцит водіїв, обумовлений мобілізаційними заходами.

Але корені проблем не у нестачі людей, а в поганому адмініструванні, потоках необлікованої готівки та відсутності стратегії управління транспортом. У галузі є що оптимізувати, і грамотна детінізація допомогла б розв'язати кадрову проблему. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

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