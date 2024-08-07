В ДТЭК оценили стоимость электроэнергии от инверторов и генераторов: почему она в разы дороже "обычной"

Выработка электроэнергии для собственных нужд домохозяйствами, использующими инверторы, будет обходиться им в 14-15 гривен за кВт∙ч, в то время как электроэнергия от генераторов еще дороже — около 20 гривен за кВт∙ч. Об этом рассказал в интервью журналу "ЭнергоБизнес" генеральный директор компании "Д.Трейдинг", входящей в холдинг ДТЭК, Дмитрий Маляр.

"Если ты покупаешь, допустим, EcoFlow или другое решение инвертора и аккумулятора, то цена электроэнергии, которая производится этим инвертором, - где-то около 14-15 гривен [за кВт·ч] с учетом того, что это номинальный цикл, который есть по документам, согласно инструкции по эксплуатации и с учетом стоимости и потерь электроэнергии в этом приборе", — отметил он.

В то же время руководитель энерготрейдинговой компании указал, что такая техника при активном использовании довольно быстро выходит из строя, требует ремонта или замены и соответствующих затрат.

"Потому что и инвертор с аккумулятором, и генератор – это средства не постоянного производства и использования, это средство для решения отдельных отключений. А когда у тебя выключают по три раза в день электричество – я столкнулся с тем, что моя установка инвертора с аккумулятором вышла из строя в течение полутора месяцев, хотя должна была работать три года. И ремонт, если она не на гарантии, обойдется в 20% стоимости этой установки", — отметил Маляр.

Генераторы – не для квартир

При этом для использования в случае частного, в частности загородного, дома наиболее правильным решением представитель ДТЭК назвал генератор, несмотря на то, что это достаточно затратно.

"С генератором — более дорогая электроэнергия, около 20 гривен за кВт∙ч. Это каждый день нужно иметь средства на топливо. Это очень затратно, но это единственный управляемый способ зимой производить электроэнергию: ты не зависишь от солнца, не зависишь от того, или есть электроэнергия в сети, чтобы зарядить свой инвертор с аккумулятором. Ты управляешь этим", - указал эксперт.

Для квартиры же это решение не подойдет, разве что если использовать его жителям первого этажа, поставив генератор прямо на землю. В свою очередь, чем более массовым будет использование инверторов, как подчеркнул Маляр, тем оно будет менее эффективным.

"Если взять условно, что все 100% населения купили инверторы, то выходит, что никто ничего для себя не решил. Все будут иметь столько электроэнергии, сколько и имели. Просто это инструмент, которым ты можешь запастись электричеством, но за счет того, кто эти инверторы не купил. Это не универсальное средство. Это универсальное средство [лишь] для того, кто его покупает и будет иметь, где его подзарядить", - резюмировал он.

Напомним при этом, что с июня в Украине резко подняли тариф на электроэнергию для населения — с 2,64 до 4,32 кВт∙ч. Предусмотрено, что он будет действовать до конца апреля 2025 года.

Стоит ли устанавливать солнечные батареи

Относительно солнечных батарей руководитель "Д.Трейдинга" указал, что их установка домохозяйствами для "сглаживания" отключений света зимой не имеет смысла из-за того, что в это время года в Украине слишком мало солнечного света.

"Инженерные расчеты говорят, что 100%-ная номинальная мощность батареи может быть в течение лишь июня-июля. Если мы рассчитываем на батарею на 6 кВт∙ч, то зимой солнечная батарея с аккумулятором, инвертором, не даст ничего – она будет работать просто сама на себя. Потому что количество солнечных дней зимой у нас не более пяти, длина светового дня узкая", — подчеркнул Маляр.

Он отметил, что такая батарея в январе может произвести только 3 кВт∙ч и потому "вообще ничем не поможет". По его словам, люди должны понимать, что солнечная станция – "работает, но не зимой".

Кредитная поддержка от государства

Напомним, что 20 июля начала действовать программа льготного кредитования объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов на приобретение и установку генераторов, производящих электроэнергию из альтернативных источников, а также систем хранения электроэнергии и вспомогательного оборудования.

Речь идет о суммах до 5 миллионов гривен со сроком займа до 5 лет и ставкой 7% годовых. На эти средства можно, например, купить и установить солнечные панели, инверторы, системы хранения электроэнергии и другое вспомогательное оборудование.

Тогда же заработала программа беспроцентного и беззалогового кредитования частных домохозяйств на установку солнечных панелей и ветровых установок мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может составлять 480 тысяч гривен, а срок кредитования – 10 лет.

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