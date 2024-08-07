У ДТЕК оцінили вартість електроенергії від інверторів та генераторів: чому вона в рази дорожча за "звичайну"

Вироблення електроенергії для власних потреб домогосподарствами, що використовують інвертори, обходитиметься їм у 14-15 гривень за кВт∙год, в той час як електроенергія від генераторів є ще дорожчою - біля 20 гривень за кВт∙год. Про це розповів у інтерв'ю журналу "ЕнергоБізнес" генеральний директор компанії "Д.Трейдінг", що входить до групу ДТЕК, Дмитро Маляр.

"Коли ти купуєш, припустимо, EcoFlow або інше рішення інвертора й акумулятора, то ціна електроенергії, яка виробляється цим інвертором, десь біля 14-15 гривень [за кВт∙год] з урахуванням того, що це номінальний цикл, який є по документах, по інструкції з експлуатації, і з урахуванням вартості і втрат електроенергії в цьому приборі", - зазначив він.

Натомість керівник енерготрейдингової компанії вказав, що така техніка при активному використанні досить швидко виходить з ладу, потребує ремонту чи заміни і відповідних витрат.

"Тому що і інвертор з акумулятором, і генератор - це засоби не постійого виробництва і використання, це засіб для вирішення окремих відключень. А коли в тебе вимикають по три рази на день електрику - я стикнувся з тим, що моя установка інвертора з акумулятором вийшла з ладу протягом півтора місяця, хоча мала працювати три роки. І ремонт, якщо вона не на гарантії, коштує 20% вартості цієї установки", - зазначив Маляр.

Генератори - не для квартир

При цьому для використання у випадку приватного, зокрема заміського, будинку найбільш правильним рішенням представник ДТЕК назвав генератор, попри те, що це досить витратно.

"З генератором - дорожча електроенергія, біля 20 гривень за кВт∙год. Це кожного дня треба мати кошти на паливо. Це дуже витратно, але це єдиний керований спосіб взимку виробляти електроенергію: ти не залежиш від сонця, не залежиш від того, чи є електроенергія в мережі, щоб зарядити свій інвертор з акумулятором. Ти керуєш цим", - наголосив експерт.

Для квартири ж це рішення не підійде, хіба що якщо використовувати його мешканцям першого повершу, поставивши генератор просто на землю. В свою чергу, чим масовішим буде використання інверторів, як підкреслив Маляр, тим воно буде менш ефективним.

"Якщо взяти умовно, що всі 100% населення купили інвертори, то виходить, що ніхто нічого для себе не вирішив. Всі будуть мати стільки електроенергії, скільки й мали. Просто це інструмент, яким ти можеш запастися електрикою, але за рахунок того, хто ці інвертори не купив. Це не універсальний засіб. Це універсальний засіб [лише] для того, хто його купує і матиме, де його підзарядити", - резюмував він.

Нагадаємо при цьому, що з червня в Україні різко підняли тариф на електроенергію для населення - з 2,64 до 4,32 кВт∙год. Передбачено, що він діятиме до кінця квітня 2025 року.

Чи варто встановлювати сонячні батареї

Стосовно ж сонячних батарей очільник "Д.Трейдінгу" вказав, що їх встановлення домогосподарствами задля "згладжування" відключень світла взимку не має сенсу через те, що у цю пору року в Україні надто мало сонячного світла.

"Інженерні розрахунки говорять, що 100%-ова номінальна потужність батареї може бути протягом лише червня-липня. Якщо ми розраховуємо на батарею на 6 кВт∙год, то взимку сонячна батарея з акумулятором, інвертором, не дасть нічого - вона буде працювати просто сама на себе. Тому що кількість сонячних днів узимку в нас не більше п'яти, довжина світлового дня вузька", - наголосив Маляр.

Він зазначив, що така батарея в січні може виробити тільки 3 кВт∙год і тому "взагалі нічим не допоможе". За його словами, люди повинні розуміти, що сонячна станція - "працює, але не взимку".

Кредитна підтримка від держави

Нагадаємо, при цьому, що 20 липня почала діяти програма пільгового кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на придбання та встановлення генераторів, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, а також систем зберігання електроенергії та допоміжного обладнання.

Йдеться про суми до 5 мільйонів гривень з терміном позики до 5 років та ставкою 7% річних. За ці кошти можна, наприклад, купити й встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше допоміжне обладнання.

Тоді ж запрацювала програма безвідсоткового та беззаставного кредитування приватних домогосподарств на встановлення сонячних панелей та вітрових установок потужністюдо 10 кВт. Максимальна сума кредиту може складати 480 тисяч гривень, а термін кредитування - 10 років.

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