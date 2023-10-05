Сеть магазинов бытовых мелочей "Аврора" вышла на рынок Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Крупнейшая украинская сеть магазинов мелких бытовых товаров "Аврора Мультимаркет" 5 октября открыла свою первую точку за границей, а именно в Сучаве (Румыния), сообщил гендиректор ритейлера Тарас Панасенко.

Он также опубликовал фото и видео из нового магазина товаров "от 1 лея". Судя по странице румынского подразделения "Авроры", магазин расположен возле малого рынка на аллее Сатурн в квартале Джордже Энеску. Как заявил Панасенко в комментарии изданию Forbes.ua, компания планирует открыть в Румынии в течение трех-четырех лет более 500 магазинов.

В сентябре же заместитель коммерческого директора по работе с ключевыми партнерами "Авроры" Максим Безрук сообщал Forbes, что второй объект румынской сети будет открыт в Яссах.

В общей сложности уже к концу 2023 года, по его словам, сеть планирует открыть в этой стране 10 магазинов, ориентируясь на площадь в 100 квадратных метров. В свою очередь, в 2024 году "Аврора" планирует открыть более 50 магазинов в странах Европейского союза, однако сейчас сконцентрирована на изучении рынка Румынии.

В Украине же "Аврора" в следующем году планирует увеличить количество торговых точек до 2 тысяч, открывая в дальнейшем не менее 500 магазинов ежегодно. Фокусироваться компания будет в западных регионах и Киевской области.

Из-за полномасштабной российской агрессии сеть потеряла более 200 магазинов. По состоянию на сентябрь их количество составляло более 1100. В 2022 году выручка "Авроры" выросла более чем вдвое - с 5,8 до 13,9 миллиарда гривен. Перед войной же сеть планировала сперва выйти на рынок Молдовы.