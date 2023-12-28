Водій може працювати в різних галузях, як у державному, так і у приватному секторі. Водіям потрібно мати навички управління транспортним засобом та мати водійське посвідчення. Розглянемо детально, де можуть працювати водії і скільки заробляти.

Що робить водій?

Водій - це особа, яка володіє навичками керування автомобілем чи іншим транспортним засобом. Водій повинен безпечно та відповідально керувати транспортним засобом з дотриманням встановлених правил дорожнього руху.

Варто зазначити, що водійські права можуть різнитися в залежності від категорії транспортного засобу.

Водій може працювати у службі таксі, водієм автобуса, приватним водієм або у госструктурі, керувати вантажівками на невеликі і великі відстані тощо.

Яка зарплата у водія?

Водії можуть заробляти різну суму грошей в залежності від галузі, де він працює. В цілому по Україні водій може заробляти від 20 000 грн / міс.

Водії, які працюють на вантажівках, зокрема по міжнародному маршруту, можуть заробляти до 50 000 грн / міс.

Плюси та мінуси в роботі водієм?

Плюси Мінуси Є можливість бути самозайнятим. Тривалі періоди роботи. Досвідчені водії мають високу заробітну плату. Сидяча робота, що є шкідливим для здоров'я. Є можливість працювати в різних галузях. Стресова та небезпечна робота.

Як стати водієм?

Для того, щоб працювати водієм, для початку потрібно отримати посвідчення водія. Для його отримання потрібно закінчити автошколу і скласти іспити.

Після проходження навчання та складання внутрішніх тестів, необхідно пройти іспит в будь-якому зручному за місцем розташування сервісному центрі МВС, прив’язки до місця реєстрації та проходження навчання немає.

Де вчитись на водія?

Отримати знання, які потрібні для роботи водієм можна у будь-якій автошколі у вашому місті. Розглянемо кілька автошкол, які можуть бути в нагоді для навчання.

Автошкола

Автошкола "Навігатор".

Автошкола Auto School у Києві.

Центр Промінь.

Які навички потрібні для роботи водієм?

Робота водієм вимагає технічні і інші навички, щоб забезпечити безпечне керування транспортним засобом, в межах якої треба взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху.

Навички керування транспортним засобом.

Комунікативні навички для взаємодії з пасажирами та іншими учасниками дорожнього руху.