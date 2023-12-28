Водій може працювати в різних галузях, як у державному, так і у приватному секторі. Водіям потрібно мати навички управління транспортним засобом та мати водійське посвідчення. Розглянемо детально, де можуть працювати водії і скільки заробляти.
Що робить водій?
Водій - це особа, яка володіє навичками керування автомобілем чи іншим транспортним засобом. Водій повинен безпечно та відповідально керувати транспортним засобом з дотриманням встановлених правил дорожнього руху.
Варто зазначити, що водійські права можуть різнитися в залежності від категорії транспортного засобу.
Водій може працювати у службі таксі, водієм автобуса, приватним водієм або у госструктурі, керувати вантажівками на невеликі і великі відстані тощо.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Яка зарплата у водія?
Водії можуть заробляти різну суму грошей в залежності від галузі, де він працює. В цілому по Україні водій може заробляти від 20 000 грн / міс.
Водії, які працюють на вантажівках, зокрема по міжнародному маршруту, можуть заробляти до 50 000 грн / міс.
Плюси та мінуси в роботі водієм?
|Плюси
|Мінуси
|Є можливість бути самозайнятим.
|Тривалі періоди роботи.
|Досвідчені водії мають високу заробітну плату.
|Сидяча робота, що є шкідливим для здоров'я.
|Є можливість працювати в різних галузях.
|Стресова та небезпечна робота.
Як стати водієм?
Для того, щоб працювати водієм, для початку потрібно отримати посвідчення водія. Для його отримання потрібно закінчити автошколу і скласти іспити.
Після проходження навчання та складання внутрішніх тестів, необхідно пройти іспит в будь-якому зручному за місцем розташування сервісному центрі МВС, прив’язки до місця реєстрації та проходження навчання немає.
Де вчитись на водія?
Отримати знання, які потрібні для роботи водієм можна у будь-якій автошколі у вашому місті. Розглянемо кілька автошкол, які можуть бути в нагоді для навчання.
Автошкола
- Автошкола "Навігатор".
- Автошкола Auto School у Києві.
- Центр Промінь.
Які навички потрібні для роботи водієм?
Робота водієм вимагає технічні і інші навички, щоб забезпечити безпечне керування транспортним засобом, в межах якої треба взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху.
- Навички керування транспортним засобом.
- Комунікативні навички для взаємодії з пасажирами та іншими учасниками дорожнього руху.
- Відповідальність, безпека і вміння справлятись зі стресовими ситуаціями.
- Вміння вирішувати проблеми.
- Навички, які допоможуть відремонтувати авто.