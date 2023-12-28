Водитель может работать в разных отраслях, как в государственном, так и в частном секторе. Водителям нужно иметь навыки управления транспортным средством и водительское удостоверение. Рассмотрим подробно, где могут работать водители и сколько зарабатывать.
Что делает водитель?
Водитель – это лицо, обладающее навыками управления автомобилем или другим транспортным средством. Водитель должен безопасно и ответственно управлять транспортным средством с соблюдением установленных ПДД.
Следует отметить, что водительские права могут отличаться в зависимости от категории транспортного средства.
Водитель может работать в службе такси, водителем автобуса, частным водителем или в госструктуре, управлять грузовиками на небольшие и большие расстояния.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какая зарплата у водителя?
Водители могут зарабатывать разную сумму денег в зависимости от отрасли, где он работает. В целом по Украине водитель может зарабатывать от 20 000 грн/мес.
Водители, работающие на грузовиках, в том числе по международному маршруту, могут зарабатывать до 50 000 грн/мес.
Плюсы и минусы в работе водителем?
|Плюсы
|Минусы
|Есть возможность быть самозанятым.
|Длительные периоды работы.
|Опытные водители имеют высокую заработную плату.
|Сидящая работа, что вредно для здоровья.
|Есть возможность работать в разных отраслях.
|Стрессовая и опасная работа.
Как стать водителем?
Для того, чтобы работать водителем, для начала нужно получить водительское удостоверение. Для его получения нужно окончить автошколу и сдать экзамены.
После прохождения обучения и сдачи внутренних тестов необходимо пройти экзамен в любом удобном по месту расположения сервисном центре МВД, привязки к месту регистрации и прохождения обучения нет.
Где учиться на водителя?
Получить знания, которые требуются для работы водителем, можно в любой автошколе в вашем городе. Рассмотрим несколько автошкол, которые могут пригодиться для обучения.
Автошкола
- Автошкола "Навигатор".
- Автошкола Auto School в Киеве.
- Центр Луч.
Какие навыки нужны для работы водителем?
Работа водителем требует технических и других навыков, чтобы обеспечить безопасное управление транспортным средством, в рамках которого нужно взаимодействовать с другими участниками дорожного движения.
- Навыки управления транспортным средством.
- Коммуникативные навыки взаимодействия с пассажирами и другими участниками дорожного движения.
- Ответственность, безопасность и умение справляться со стрессовыми ситуациями.
- Умение решать проблемы.
- Навыки, которые помогут отремонтировать авто.