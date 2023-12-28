Водитель может работать в разных отраслях, как в государственном, так и в частном секторе. Водителям нужно иметь навыки управления транспортным средством и водительское удостоверение. Рассмотрим подробно, где могут работать водители и сколько зарабатывать.

Что делает водитель?

Водитель – это лицо, обладающее навыками управления автомобилем или другим транспортным средством. Водитель должен безопасно и ответственно управлять транспортным средством с соблюдением установленных ПДД.

Следует отметить, что водительские права могут отличаться в зависимости от категории транспортного средства.

Водитель может работать в службе такси, водителем автобуса, частным водителем или в госструктуре, управлять грузовиками на небольшие и большие расстояния.

Какая зарплата у водителя?

Водители могут зарабатывать разную сумму денег в зависимости от отрасли, где он работает. В целом по Украине водитель может зарабатывать от 20 000 грн/мес.

Водители, работающие на грузовиках, в том числе по международному маршруту, могут зарабатывать до 50 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе водителем?

Плюсы Минусы Есть возможность быть самозанятым. Длительные периоды работы. Опытные водители имеют высокую заработную плату. Сидящая работа, что вредно для здоровья. Есть возможность работать в разных отраслях. Стрессовая и опасная работа.

Как стать водителем?

Для того, чтобы работать водителем, для начала нужно получить водительское удостоверение. Для его получения нужно окончить автошколу и сдать экзамены.

После прохождения обучения и сдачи внутренних тестов необходимо пройти экзамен в любом удобном по месту расположения сервисном центре МВД, привязки к месту регистрации и прохождения обучения нет.

Где учиться на водителя?

Получить знания, которые требуются для работы водителем, можно в любой автошколе в вашем городе. Рассмотрим несколько автошкол, которые могут пригодиться для обучения.

Автошкола

Автошкола "Навигатор".

Автошкола Auto School в Киеве.

Центр Луч.

Какие навыки нужны для работы водителем?

Работа водителем требует технических и других навыков, чтобы обеспечить безопасное управление транспортным средством, в рамках которого нужно взаимодействовать с другими участниками дорожного движения.

Навыки управления транспортным средством.

Коммуникативные навыки взаимодействия с пассажирами и другими участниками дорожного движения.