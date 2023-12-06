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У листопаді розмір середньої заробітної плати зріс: у яких сферах роботодавці підвищили дохід фахівців
У листопаді ситуація на ринку праці відповідала сезонним коливанням: після буму вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи зменшилася. Водночас кількість відгуків від шукачів уперше за 2023 рік зросла, а також деякі фахівці почали заробляти більше.
За даними Work.ua, у листопаді, як і впродовж усього 2023 року, зміни на ринку праці були повʼязані зі звичайними сезонними коливаннями. Тож після активного періоду найму у вересні та жовтні, коли підприємці готувався до "високого бізнес-сезону", кількість вакансій органічно зменшилася.
Попри це, уже четвертий місяць поспіль роботодавці розміщують понад 100 000 вакансій. Але у відновленні ринку праці все ще є диспропорції за регіонами. Хоча восени чимало компаній релокувалися в прифронтові регіони, кількість вакансій тут усе ще значно менша за довоєнні показники.
Важливим чинником на ринку праці стає військовий рекрутинг. Зокрема, у листопаді найбільший приріст вакансій спостерігається в категорії "Охорона, безпека", де раніше були розміщені військові вакансії. Також серед посад із найбільшою зарплатою — фахівці, які потрібні війську.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Аналітика листопаду виявила дві позитивні тенденції. По-перше, вкотре розмір середньої заробітної плати зріс, і тепер складає 18 500 грн. По-друге, уперше за 2023 рік на ринку праці зросла конкуренція серед шукачів. І хоча говорити про подолання дефіциту кадрів ще дуже рано, це дає підґрунтя для стриманого оптимізму на майбутнє.
Середня зарплата — 18 500 грн
У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн).
Найбільше зростання зарплат відчули працівники в таких сферах:
- з 35 000 до 37 500 — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";
- з 23 000 до 24 000 — "Продаж, закупівля";
- з 20 000 до 22 250 — "Страхування";
- з 20 000 до 21 000 — "Управління персоналом, HR";
- з 18 500 до 20 000 — "Медицина, фармацевтика";
- з 19 000 до 20 000 — "Телекомунікації та зв’язок";
- з 16 000 до 19 000 — "Охорона, безпека";
- з 18 000 до 19 000 — "Робочі спеціальності, виробництво";
- з 17 500 до 18 300 — "Юриспруденція";
- з 15 000 до 15 500 — "Освіта, наука";
- з 15 000 до 15 500 — "Роздрібна торгівля".
Якщо порівняти із жовтнем, найбільше зросли зарплати саме в категорії "Охорона, безпека" — на 19%. Це повʼязано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 000 грн до 125 000 грн.
Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) також очолюють спеціалісти, які потрібні війську: інженер дронів, пілот (75 000 грн) та звʼязківець (67 500 грн).
Серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді мали:
- 58 500 — медіабаєр;
- 50 000 — ендодонтист;
- 45 000 — водій-міжнародник;
- 40 000 — рієлтор;
- 37 500 — рихтувальник;
- 36 000 — бізнес-аналітик;
- 35 000 — медіапродюсер;
- 34 000 — арматурник;
- 33 750 — автослюсар.
У листопаді найбільше зріс попит на таких фахівців:
- сімейний лікар (+27% до жовтня, 128 вакансій);
- головний інженер (+15%, 122);
- соціальний педагог (+15%, 297);
- хірург (+12%, 112);
- лідогенератор (+12%, 124);
- начальник відділу кадрів (+11%, 120);
- менеджер ЗЕД (+10%, 301);
- хімік (+7%, 109);
- бізнес-тренер (+7%, 110);
- завідувач складу (+7%, 272).
Попри загальний спад кількості вакансій, збільшилася кількість пропозицій роботи для ветеранів (+4% до жовтня, 5 804), пенсіонерів (+2%, 3 935) та людей з інвалідністю (+1%, 8 541).
При цьому не вщухає дефіцит кадрів у категорії "Медицина, фармацевтика".
Нагадаємо, що в Україні запустили сайт із пошуку вакансій у сфері відбудови. У рамках проєкту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури, в тому числі тих, що містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.