У листопаді розмір середньої заробітної плати зріс: у яких сферах роботодавці підвищили дохід фахівців

У листопаді ситуація на ринку праці відповідала сезонним коливанням: після буму вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи зменшилася. Водночас кількість відгуків від шукачів уперше за 2023 рік зросла, а також деякі фахівці почали заробляти більше.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

За даними Work.ua, у листопаді, як і впродовж усього 2023 року, зміни на ринку праці були повʼязані зі звичайними сезонними коливаннями. Тож після активного періоду найму у вересні та жовтні, коли підприємці готувався до "високого бізнес-сезону", кількість вакансій органічно зменшилася.

Попри це, уже четвертий місяць поспіль роботодавці розміщують понад 100 000 вакансій. Але у відновленні ринку праці все ще є диспропорції за регіонами. Хоча восени чимало компаній релокувалися в прифронтові регіони, кількість вакансій тут усе ще значно менша за довоєнні показники.

Важливим чинником на ринку праці стає військовий рекрутинг. Зокрема, у листопаді найбільший приріст вакансій спостерігається в категорії "Охорона, безпека", де раніше були розміщені військові вакансії. Також серед посад із найбільшою зарплатою — фахівці, які потрібні війську.

Аналітика листопаду виявила дві позитивні тенденції. По-перше, вкотре розмір середньої заробітної плати зріс, і тепер складає 18 500 грн. По-друге, уперше за 2023 рік на ринку праці зросла конкуренція серед шукачів. І хоча говорити про подолання дефіциту кадрів ще дуже рано, це дає підґрунтя для стриманого оптимізму на майбутнє.

Середня зарплата — 18 500 грн

У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн).

Найбільше зростання зарплат відчули працівники в таких сферах:

з 35 000 до 37 500 — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";

з 23 000 до 24 000 — "Продаж, закупівля";

з 20 000 до 22 250 — "Страхування";

з 20 000 до 21 000 — "Управління персоналом, HR";

з 18 500 до 20 000 — "Медицина, фармацевтика";

з 19 000 до 20 000 — "Телекомунікації та зв’язок";

з 16 000 до 19 000 — "Охорона, безпека";

з 18 000 до 19 000 — "Робочі спеціальності, виробництво";

з 17 500 до 18 300 — "Юриспруденція";

з 15 000 до 15 500 — "Освіта, наука";

з 15 000 до 15 500 — "Роздрібна торгівля".

Якщо порівняти із жовтнем, найбільше зросли зарплати саме в категорії "Охорона, безпека" — на 19%. Це повʼязано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 000 грн до 125 000 грн.

Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) також очолюють спеціалісти, які потрібні війську: інженер дронів, пілот (75 000 грн) та звʼязківець (67 500 грн).

Серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді мали:

58 500 — медіабаєр;

50 000 — ендодонтист;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — рієлтор;

37 500 — рихтувальник;

36 000 — бізнес-аналітик;

35 000 — медіапродюсер;

34 000 — арматурник;

33 750 — автослюсар.

У листопаді найбільше зріс попит на таких фахівців:

сімейний лікар (+27% до жовтня, 128 вакансій);

головний інженер (+15%, 122);

соціальний педагог (+15%, 297);

хірург (+12%, 112);

лідогенератор (+12%, 124);

начальник відділу кадрів (+11%, 120);

менеджер ЗЕД (+10%, 301);

хімік (+7%, 109);

бізнес-тренер (+7%, 110);

завідувач складу (+7%, 272).

Попри загальний спад кількості вакансій, збільшилася кількість пропозицій роботи для ветеранів (+4% до жовтня, 5 804), пенсіонерів (+2%, 3 935) та людей з інвалідністю (+1%, 8 541).

При цьому не вщухає дефіцит кадрів у категорії "Медицина, фармацевтика".

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт із пошуку вакансій у сфері відбудови. У рамках проєкту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури, в тому числі тих, що містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.