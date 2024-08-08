“Дистанційка” в тренді: як змінився попит та зарплата на віддалену роботу

Пандемія коронавірусу стала одним з каталізаторів переведення працівників на віддалений формат праці. Очевидно, що не всі сфери економіки можуть собі дозволити дистанційну роботу. Набагато легше до нового формату підлаштувались ІТ-сектор та креативні індустрії: реклама, PR, дизайн тощо. Проте віддалений формат роботи також став популярним у сфері логістики, роздрібної торгівлі та роботи кол-центрів.

Про це повідомляє OLX.

Зазначається, що повномасштабне вторгнення внесло свої корективи на ринок праці, особливо підвищивши популярність віддаленого формату роботи. Однією з ключових причин, чому українці прагнуть працювати віддалено, є забезпечення власної безпеки та захисту життя.

За даними OLX Робота, у 2022 році на порталі було опубліковано понад 33 тисячі вакансій про віддалену роботу у всіх сферах, що отримали понад 1,8 млн відгуків користувачів.

"Хоч у 2023 році кількість таких вакансій дещо зменшилась, попит серед пошукачів роботи не зменшився, а навпаки — збільшився (понад 2 млн відгуків). За перше півріччя 2024 року загальна кількість відгуків на віддалену роботу на OLX сягає 1 млн. Все це свідчить про зацікавленість українців у такому форматі праці", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що традиційними сферами, де роботодавці лояльно ставляться до віддаленої роботи є ІТ, маркетинг, PR та реклама, освіта, фінансові послуги, креативні індустрії (SMM, дизайн, UGC тощо). Багато спеціалістів з цих сфер можуть виконувати свої завдання з будь-якої точки світу. Це забезпечує безперервність бізнесу та знижує ризики.

На платформі з працевлаштування OLX Робота найпопулярнішими сферами віддаленої роботи є роздрібна торгівля, реклама/дизайн/PR, адміністративний персонал, HR, освіта. Медіанна зарплата в Україні для віддаленого формату роботи у 2024 році становить 18 500 гривень. Зростання з 2022 року — 23%. Серед найвисокооплачуваніших сфер варто відзначити сферу логістики, де медіана зарплата у 2024 році складає 22 500 гривень, що більше, ніж, наприклад, у дизайні чи освіті.

"Якщо підсумувати, то для працівника віддалена робота дозволяє забезпечити безпеку, гнучкість, економить час та гроші та покращує баланс між роботою та життям: дає можливість краще розподіляти час між професійними та особистими справами", - зауважують аналітики.