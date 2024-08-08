"Дистанционка" в тренде: как изменился спрос и зарплата на отдаленную работу

Пандемия коронавируса стала одним из катализаторов перевода работников в отдаленный формат труда. Очевидно, что не все сферы экономики могут позволить себе дистанционную работу. Гораздо легче к новому формату подстроились ИТ-сектор и креативные индустрии: реклама, PR, дизайн и т.д. Однако удаленный формат работы также стал популярен в сфере логистики, розничной торговли и работы колл-центров.

Об этом сообщает OLX.

Отмечается, что полномасштабное вторжение внесло свои коррективы на рынок труда, особенно повысив популярность отдаленного формата работы. Одной из ключевых причин, почему украинские стремятся работать удаленно, является обеспечение собственной безопасности и защиты жизни.

По данным OLX Работа, в 2022 году на портале было опубликовано более 33 тысяч вакансий об отдаленной работе во всех сферах, получивших более 1,8 млн отзывов пользователей.

"Хотя в 2023 году количество таких вакансий несколько уменьшилось, спрос среди соискателей работы не уменьшился, а наоборот — увеличился (свыше 2 млн отзывов). За первое полугодие 2024 общее количество отзывов на удаленную работу на OLX достигает 1 млн. Все это свидетельствует о заинтересованность украинцев в таком формате труда", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что традиционными сферами, где работодатели лояльно относятся к удаленной работе, являются ИТ, маркетинг, PR и реклама, образование, финансовые услуги, креативные индустрии (SMM, дизайн, UGC и т.д.) . Многие специалисты из этих сфер могут выполнять свои задачи из любой точки мира. Это обеспечивает непрерывность бизнеса и снижает риски.

На платформе по трудоустройству OLX Работа самыми популярными сферами удаленной работы являются розничная торговля, реклама/дизайн/PR, административный персонал, HR, образование . Медианная зарплата в Украине для отдаленного формата работы в 2024 году составляет 18500 гривен. Рост с 2022 года — 23%. Среди самых высокооплачиваемых сфер стоит отметить сферу логистики , где медиана зарплата в 2024 году составляет 22 500 гривен, что больше, чем, например, в дизайне или образовании.

"Если подытожить, то для работника удаленная работа позволяет обеспечить безопасность, гибкость, экономит время и деньги и улучшает баланс между работой и жизнью: позволяет лучше распределять время между профессиональными и личными делами", — отмечают аналитики.