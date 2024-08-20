В Україні з'явиться служба супроводу військовослужбовців: чим займатиметься

Кабінет міністрів України визначив порядок роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки українських захисників та членів їх родин.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Відповідна постанова була прийнята на засіданні уряду 20 серпня і вже почала впроваджуватися.

У відомстві зазначили, що служби супроводу будуть створені в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах та закладах. Вони опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їх сімей.

Служби супроводу будуть сформовані на базі структурних підрозділів, до повноважень яких належить питання забезпечення соціального захисту, або за рахунок штатних посад за відповідними напрямками роботи. За потреби до виконання завдань служб супроводу будуть залучатися представники інших служб.

Для чого потрібні служби супроводу військовослужбовців

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, з початку повномасштабного вторгнення кількість військовослужбовців в армії виросла в рази. У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією, тож всім їм потрібна допомога щодо вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються під час служби.

"Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої – надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям. Служби супроводу будуть працювати у всіх військових частинах і займатися лише цим напрямом. Вони будуть займатися не тільки діючими військовослужбовцями, але й членами родин загиблих, зниклих безвісті та полонених", – заявила Калмикова.

Основні завдання служб супроводу

Заступниця міністра повідомила, що основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань. Серед них:

супроводження поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;

супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;

сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації;

участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.

Які питання вирішуватимуть служби супроводу

Уповноважені особи служб супроводу виявлятимуть та оцінюватимуть соціальні потреби військовослужбовців та уточнюватимуть інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих.

Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати зворотній зв'язок із надавачами соціальних послуг щодо вирішення актуальних питань військовослужбовців.

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дає старт запровадженню фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та ухвалив постанову щодо оплати їх праці.

Реінтеграція ветеранів в Україні

Сучасні реалії України концентрують увагу суспільства на мобілізації та веденні війни, економічній стабільності країни та військовій допомозі. Водночас одним з наслідків війни є кількість ветеранів, яка постійно зростає.

Повертаючись додому у цивільне життя, ветерани зіштовхуються із труднощами: побутовими, фінансовими, фізичними та психологічними. Перший рік з моменту звільнення зі служби вважається найкритичнішим. У цей період важлива підтримка держави, громади, громадських організацій, сім’ї та друзів для полегшення та попередження можливих негативних наслідків. Саме для цього і необхідна реінтеграція.

Держава повинна регулювати та розпізнавати такі фізичні та психологічні аспекти, як посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривога, зловживання психоактивними речовинами, схильність до суїциду, фізичні травми, інвалідність та травматичне ушкодження мозку. Всі ці явища, які можуть виникнути внаслідок війни, повинні бути врегульовані на законодавчому рівні, а послуги з реінтеграції ветеранів – розширені.

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