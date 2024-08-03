Безоплатне ІТ-навчання для ветеранів: Mate academy та Мінцифра запускають нову програму

Для підтримки адаптації українських ветеранів до цивільного життя, запускається новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей. Цю можливість спільно пропонують edtech-компанія Mate academy та Міністерство цифрової трансформації України.

Про це повідомляє Мінцифри.

У рамках програми учасники зможуть опанувати популярні ІТ-професії, такі як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer та UI/UX Designer.

Особливості програми:

Інтенсивне навчання: Повний навчальний день з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00, тривалістю від 3 до 6 місяців.

Фокус на практику: Програма включає 20% теорії та 80% практичних занять.

Підготовка до працевлаштування: Учасники отримають допомогу у створенні резюме, проходженні тестових співбесід та перевірці технічних знань.

Безоплатне навчання англійської мови.

Хто може податися на програму

Подати заявку на участь у програмі можуть учасники бойових дій, які брали участь у забезпеченні національної безпеки та оборони України, а також стримували збройну агресію з боку Росії під час російсько-української війни.

У відомстві зазначають, що ця ініціатива покликана допомогти ветеранам та ветеранам набути нові навички та отримати перспективні кар'єрні можливості в галузі ІТ.

Зареєструватися у програмі можна за посиланням.

Додамо, ветерани та ветеранки є потужною силою для розвитку української економіки, адже їх досвід і навички, здобуті на війні, потрібні роботодавцям. В свою чергу, бізнес, який буде працевлаштовувати ветеранів і ветеранок на роботу, повинен забезпечити не тільки робочим місцем, а й створити комплексні програми для інтеграції цих людей у робоче середовище.

Для чого бізнесу займатися інтеграцією ветеранів

За даними Work.ua, понад 60% компаній ніколи не мали досвіду наймати ветеранів та осіб дотичних до ветеранської політики, хоча й відкриті до цього процесу.

Лише у 10% роботодавців у розділі про кар’єру на офіційному сайті є інформація про готовність брати на роботу ветеранів, а у 32% — про те, як компанія підтримує ЗСУ. Також 8% компаній серед команди рекрутерів мають ветеранів на цій позиції.

У 78% роботодавців немає навчальних програм для рекрутерів, де б була розкрита базова інформація про військові навички ветеранів та ієрархія Збройних сил, що допомагають більше зрозуміти досвід військових та ветеранів.

Попри те, що 60% роботодавців мають вакансії, при закритті яких віддається перевага ветеранам, лише 25% компаній вказують в описах вакансій, що відкриті для найму ветеранів.



