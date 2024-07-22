Як бізнес підтримує ветеранів і повертає їх до роботи - досвід учасників HRWS

На HRWS представники великого бізнесу розповів про програми підтримки та інклюзії для подолання кадрового дефіциту та повернення ветеранів до роботи.

Модераторка панельної дискусії, директорка з управління персоналом та розвитку організації у Київстар Оксана Олійник поділилась досвідом компанії щодо повернення ветеранів. Вже два роки в компанії діє програма "4.5.0. Нарешті вдома". Вона починалась з невеликих ініціатив, таких як психологічна підтримка, але з часом масштабувалась, охоплюючи турботу про мобілізованих, роботу з ветеранами та підтримку їхніх сімей. Програма також включає навчання керівників команд, як ефективно працювати з ветеранами.

Директорка з управління персоналом та розвитку організації у Київстар Оксана Олійник. Фото: Delo.ua

Своєю чергою директор департаменту персоналу Райффайзен Банку Віктор Марченко розповів, що наразі у банку вже працює 24 ветерани, а ще 3 були залучені з ринку праці. Банк активно залучає ветеранів, використовуючи як традиційні методи рекрутингу, так і участь у заходах, де можна поспілкуватись з героями та запропонувати роботу тим, хто її потребує. Бізнес також має програму реінтеграції ветеранів, яка включає медичну, навчальну та психологічну підтримку.

Директор департаменту персоналу Райффайзен Банку Віктор Марченко. Фото: Delo.ua

Директорка з роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій в Астарта Світлана Мозгова розповіла про програму реінтеграції ветеранів, реалізовану у агрохолдингу. За її словами, вона передбачає підтримку сімей військовослужбовців, мобілізованих та ветеранів, а також постійну комунікацію з ними. Програма допомагає адаптуватися після повернення з фронту, включаючи фізіологічні та психологічні аспекти.

Директорка з роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій в Астарта Світлана Мозгова. Фото: Delo.ua

Директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові Поліна Карєліна додала, що в компанії завжди існували програми, спрямовані на допомогу працівникам у реалізації себе.

З початком повномасштабної війни компанія адаптувала свою програму з розвитку персоналу під сучасні потреби, зокрема для підтримки ветеранів, вклавши в неї додаткові інвестиції. Наразі компанія також переробляє офіси, щоб зробити їх інклюзивними, залучаючи організації, які допомагають провести аудит та забезпечити робочі місця для людей з різними потребами, дозволяючи працювати з будь-якого куточка світу.

Директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові Поліна Карєліна. Фото: Delo.ua

Поліна додала, що компанія готує керівників та їхні команди до повернення ветеранів, адже для ефективної співпраці з ними потрібно посилити деякі компетенції та навички, зокрема вміння комунікувати з ветеранами. За словами Поліни, важливо розуміти потреби ветеранів, які можуть озвучити лише вони самі. Для цього представники бізнесу поспілкувалися з поверненими воїнами і на основі їх відповідей створено посібник для команд, де прописані протоколи спілкування цивільних з ветеранами.

Директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко розповів, що в компанії вже повернулося до роботи близько 1 тис ветеранів, а ще 8 тис співробітників продовжують служити у війську. У Метінвест фахівці займаються адаптацією ветеранів та підтримують співробітників, які служать у лавах ЗСУ, вважаючи це відповідальністю кожного працівника. Окремі проєкти Метінвесту спрямовані на створення екосистеми, у якій ветеранам буде комфортно працювати, де вони будуть відчувати підтримку.

Директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко. Фото: Delo.ua

Давиденко підкреслив, що співпраця з ветераном починається ще під час його мобілізації. Постійне спілкування з мобілізованим співробітником є частиною програм його повернення до цивільного життя, а також важливо не забувати про підтримку родин. Він наголосив, що після повернення ветерана до цивільного життя необхідно дізнатися його потреби. В компанії пішли цим шляхом, зробивши дослідження щодо потреб ветеранів. Результати опитування показали, що майже 60% мобілізованих хочуть навчатися новій професії.

Учасник панельної дискусії на HRWS, засновник волонтерського проєкту "Як ти, брате?" Антон Семенов розповів про створення проєкту, метою якого є збереження комунікації між українцями, особливо в умовах війни, коли люди можуть уникати спілкування. Проєкт спрямований на підтримку зв’язку між людьми та надання допомоги один одному, зокрема ветеранам. За словами Антона, фахівці проєкту збирають досвід різних людей і поширюють його серед усіх, включаючи ветеранів.

На основі досвіду різних компаній був створений посібник "Ветерани", в якому описано, як повертати ветеранів до цивільного життя, як з ними спілкуватися та співпрацювати. На осінь запланований проєкт з тактичної комунікації для ветеранів та членів їхніх сімей, який допоможе їм краще розуміти, як спілкуватися з цивільними.

Антон зазначив, що під час дослідження потреб ветеранів виникає проблема масштабування, адже все більше героїв повертається до цивільного життя. Зокрема, може не вистачати HR-спеціалістів, коли цей процес набере більших обертів.

Засновник волонтерського проєкту "Як ти, брате?" Антон Семенов. Фото: Delo.ua

Процес інтеграції ветеранів йде в кілька етапів: спочатку ветеран повертається в компанію, знайомиться з новими людьми, і на цьому етапі HR-ів вистачає. Але коли починається глибинна інтеграція, що передбачає побудову особистих стосунків з багатьма людьми, можуть виникати труднощі. Крім того, багато людей у колективах можуть бути не готовими до цього, тому в даному випадку роль HR величезна. Адже фахівець з персоналу може побудувати стратегію та реалізувати її за допомогою персонала, щоб ветеранам і цивільним було комфортно співпрацювати.

Тому для успішної адаптації ветеранів на робочому місці необхідно залучати не лише HR, а й весь колектив. HR повинен стати лідером у цьому процесі та допомогти побудувати відповідну культуру, резюмував Антон Семенов.