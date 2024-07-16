Турбота, підтримка та адаптація до цивільного життя: ветеранські програми великого бізнесу

Ветерани війни поступово повертаються з фронту до цивільного життя. Процес адаптації потребує значних зусиль, адже ветеранам потрібна юридична та психологічна підтримка, медична реабілітація, перекваліфікація, навчання та інші програми, щоб забезпечити ветеранам і ветеранкам гідне життя у цивільному середовищі. Delo.ua розповідає, які ветеранські програми впроваджує великий бізнес для адаптації ветеранів у цивільному житті, у спецпроєкті “Моя безбарʼєрність”, створеному за підтримки Ощадбанку та спільноти “Бізнес без бар’єрів” – компаній, об’єднаних навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів".

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Метінвест створює ветеранську екосистему

У 2023 році Метінвест почав впроваджувати комплексну екосистему для підтримки ветеранів на всіх етапах їхнього повернення до цивільного життя та професійної діяльності. Ця ініціатива стала відповіддю на велику кількість мобілізованих працівників підприємств до ЗСУ. Так, у 2014 році було мобілізовано 1% співробітників Метінвест до армії, а з початку повномасштабної війни ця цифра зросла до понад 9 тисяч осіб, а це кожен шостий працівник компанії.

Зараз майже 1000 співробітників компанії, включаючи ветеранів АТО, повернулися на роботу після фронту, тому основним пріоритетом Метінвесту є інтеграція якомога більшої кількості колишніх військових у робочий процес.

Ветеранська екосистема компанії Метінвест ґрунтується на принципах, коли керівники всіх ланок відповідають за роботу з ветеранами, адже співробітники, котрі були учасниками бойових дій, є ключовими працівниками компанії з досвідом і навичками, які потрібні для стабільної роботи підприємства. Навіть якщо деякі з них втратили частину навичок або не можуть виконувати свої попередні обов'язки через медичні показники, компанія прагне зберегти їхній кадровий потенціал. Крім того, всі співробітники мають рівні можливості, тому система оплати праці, винагороди та оцінювання залишається єдиною для всіх.

У Метінвесті робота з ветеранами інтегрована на системному рівні, доповнюючи бізнес-процеси програмами, що відповідають потребам під час війни та залишаються актуальними після її завершення. Важливим також є об’єднання колективу шляхом вшанування ветеранів, адже в компанії прагнуть не розділяти людей.

Для визначення потреб співробітників після демобілізації Метінвест опитав понад 400 ветеранів і розробив програми підтримки. Вони включають психологічну реабілітацію, медичні огляди, юридичні консультації, оплату лікування і протезування для поранених, а також фінансову підтримку родин загиблих. Компанія вже виплатила $6,2 млн допомоги.

Результати опитування показали, що понад 50% ветеранів хочуть навчання чи перекваліфікацію, тому Метінвест пропонує професійну адаптацію та вищу освіту в Метінвест Політехніка з оплатою навчання. Також для ветеранів з інвалідністю доступні вакансії з необхідною інфраструктурою та надомною роботою. Зараз відкрито понад 4 000 вакансій у різних спеціальностях, з можливістю опанувати нову професію за 3-6 місяців.

Метінвест навчає колективи та керівників інтеграції ветеранів і запобіганню конфліктам, забезпечуючи рівні можливості для всіх співробітників. Компанія створює умови для адаптації ветеранів, використовуючи міжнародний досвід і власні практики.

“Ми продовжуємо розвивати реінтеграцію ветеранів до цивільного життя, що стала невіддільною частиною наших цінностей та стратегії. Ініціативи вже інтегровані в операційний процес і працюють автоматично. Найближчим часом на підприємствах проведуть курс з надання першої психологічної допомоги. Також ми підтримуємо соціальну адаптацію ветеранів, плануючи створити об'єднання та простір для них”, - розповіли представники Метінвест.

Продукти і програми для ветеранів від Ощадбанку

Ощадбанк підтримує мобілізованих та демобілізованих працівників з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення 475 співробітників Ощаду, з них 51 жінка, мобілізовано до лав ЗСУ. Більшість із них досі на фронті, а 84 вже демобілізовано. Робочі місця за мобілізованими колегами зберігаються, їм виплачується щомісячна матеріальна допомога: один оклад до Дня захисників України, 75 тис. грн при мобілізації, та до 300 тис. грн — при пораненні.

Ощадбанк очікує повернення героїв і створює умови для їхньої адаптації та соціалізації, включаючи психологічну допомогу та реабілітацію. Так, програма “Без бар’єрів” спрямована на швидке відновлення та психологічну підтримку ветеранів та ветеранок, допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя. Зокрема, програма включає 5 напрямів:

Медичний. Розширена медична страховка з щорічним оздоровленням у санаторії, реабілітація та протезування.

Розширена медична страховка з щорічним оздоровленням у санаторії, реабілітація та протезування. Психологічний. Індивідуальні консультації з психотерапевтами для ветеранів і їхніх сімей. Спеціальні тренінги для керівників.

Індивідуальні консультації з психотерапевтами для ветеранів і їхніх сімей. Спеціальні тренінги для керівників. Соціальний. Облаштування безбар’єрних робочих місць, перекваліфікація, гнучкий графік та додаткова оплачувана відпустка до 10 днів.

Облаштування безбар’єрних робочих місць, перекваліфікація, гнучкий графік та додаткова оплачувана відпустка до 10 днів. Юридичний. Консультації юристів з усіх питань для ветеранів.

Консультації юристів з усіх питань для ветеранів. Навчальний. Інформаційна підтримка щодо новацій у законодавстві та податків, курси з перекваліфікації.

В липні 2023 року відбувся пілотний тренінг для керівників за підтримки простору “Veteran Hub”, в межах якого вдалося навчити комунікувати під час конфліктів і працювати з емоційними тригерами. Людям, які мають досвід бойових дій, потрібен особливий підхід, й у тому числі для їхньої адаптації в Ощаді з'явився психолог.

На початку року в Овручі, Житомирської області, відкрився мобільний реабілітаційний модуль для безкоштовної психосоціальної та фізичної реабілітації постраждалих від російського вторгнення. Команда модулю включає кейс-менеджера, психолога, фізичного терапевта, логопеда та представників партнерських організацій. Вони допомагають з реабілітацією, протезуванням, відновленням мовлення, надають психологічну підтримку, юридичний супровід і консультації з навчання та працевлаштування. Модулі інтегруються у місцеву систему охорони здоров’я.

Проєкт реалізовано у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" – ініціативи першої леді Олени Зеленської – Благодійним фондом "Майнді", Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, ГО "Безбар’єрність", Житомирською ОВА, Овруцькою міською радою, учасниками спільноти "Бізнес без бар’єрів" – Visa та Ощадбанком. Це перший об’єкт франшизи від БФ "Майнді" для створення мережі реабілітаційних модулів у малих містах України.

Ощад є активним учасником програми допомоги державі у реалізації напряму єРоботи, що має на меті підтримати ветеранське підприємництво. Отримати грант може ветеран (учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни) або другий/друга з подружжя ветерана. Від початку програми Ощадбанк надав більше 600 таких грантів на суму понад 280 млн грн.

Крім того, з квітня поточного року Ощад першим серед банків започаткував спеціальну кредитну програму для ветеранів під назвою "Бізнес 4.5.0". Її учасниками можуть стати учасники бойових дій, члени їхніх сімей та підприємства, де щонайменше 30% співробітників є ветеранами. Програма передбачає пільгове кредитування до 5 млн грн на власну справу, купівлю франшизи в кредит, обслуговування банківського рахунку без комісії, навчання та консультації. Кредит можна використовувати на придбання основних засобів, ремонт приміщень та поповнення оборотного капіталу. Першим позичальником за цією програмою став колишній військовослужбовець ЗСУ, який після демобілізації відновив бізнес вантажних перевезень, має 6 вантажних автомобілів і працевлаштовує 6 працівників.

"Така підтримка ветеранського бізнесу є ключовим напрямом допомоги Ощадбанку в реінтеграції захисників та захисниць України, які повернулися до цивільного життя і прагнуть розвивати власний бізнес. Ми пропонуємо інструменти для залучення їх до бізнесової галузі, де вони можуть розкрити та реалізувати свій потенціал, а також забезпечити собі економічну незалежність та право на гідну працю", - коментує Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ

Складові програми Ощадбанку "Моя безбар'єрність". Інфографіка: Delo.ua

В ДТЕК ветераноорієнтованість є однією з ключових цінностей

ДТЕК багато років підтримує ветеранів та військових, а з початку повномасштабної війни розширив свої програми. З 2014 року компанія зберігала робочі місця за ветеранами, фахівці надавали психологічну допомогу, а після 2022 року ветераноорієнтованість стала однією з ключових цінностей, каже радниця генерального директора ДТЕК Наталія Абрамова.

Понад 5 тис. працівників ДТЕК захищають країну, зокрема на вугільних підприємствах. А в ДТЕК Енерго працюють 379 ветеранів. Для посилення програм підтримки компанія залучає експертизу ветеранських організацій, як-от "Veteran Hub", і військових психологів, а також проводить навчання лінійних керівників з питань спілкування з ветеранами.

Програма підтримки захисників, ветеранів та їхніх рідних включає:

Грошові сертифікати на 35 тис. грн для амуніції при першій мобілізації.

Щомісячну фінансову допомогу родинам під час служби.

Підтримку волонтерських ініціатив: виготовлення мотоциклів, маскувальних сіток, окопних свічок тощо.

Медичне страхування та додаткові виплати на лікування.

Програму "Тепло для захисників", в межах якої компанія забезпечує вугіллям військових в осінньо-зимовий період.

Після повернення зі служби ветерани можуть отримати відпустку, родинну путівку до санаторію, співпрацювати з психологом та брати участь у програмі реабілітаційного плавання. Також впроваджена програма "Ветеран+" з розширеним медичним страхуванням, яка включає додаткові послуги, і нею скористалися вже понад 265 ветеранів.

ДТЕК також підтримує соціалізацію військових та їхніх рідних через тематичні активності в громадах та розвиток ветеранських ком'юніті. Крім того, ДТЕК створює мережу помічників захисників на підприємствах, планує розширити юридичну підтримку ветеранів та розвивати спортивну реабілітацію. Також аналізується доступність робочих місць для комфортності ветеранів з інвалідністю.

Окрема команда опіки ветеранами у Fozzy Group

У Fozzy Group роботу з ветеранами війни почали десять років тому, коли Росія вторглася в Україну. У 2015 році до ритейлера почали повертатися перші учасники бойових дій на Донбасі — українські ветерани АТО. Вони не хотіли виокремлення серед інших працівників, тому в компанії зосередилися на їх підтримці та адаптації.

“Ми визнали цінність їхніх навичок, таких як лідерство, адаптивність, швидке вирішення проблем, і часто надавали перевагу при наймі. Цієї стратегії дотримуємося й нині. Ми підтримуємо мобілізованих працівників і зберігаємо з ними тісний зв'язок”, - розповіли в компанії.

У Fozzy Group понад 2700 мобілізованих працівників і більше 100 ветеранів, які повернулися до роботи. Вже з 2023 року діє окрема команда для підтримки мобілізованих працівників і ветеранів за такими напрямками:

Фізичне здоров’я: матеріальна допомога на лікування, медичне страхування, знижки та компенсації на спортзали.

матеріальна допомога на лікування, медичне страхування, знижки та компенсації на спортзали. Ментальне здоров’я та відпочинок: безкоштовна психологічна підтримка, відпустка після служби, програми відпочинку та емоційного відновлення.

безкоштовна психологічна підтримка, відпустка після служби, програми відпочинку та емоційного відновлення. Юридична підтримка: співпраця з організаціями для безкоштовної юридичної підтримки, роз'яснення нових законодавчих змін.

співпраця з організаціями для безкоштовної юридичної підтримки, роз'яснення нових законодавчих змін. Навчання команд: інтерактивні курси, вебінари, відео та гайди для керівників та HR.

інтерактивні курси, вебінари, відео та гайди для керівників та HR. Волонтерство: організація волонтерських заходів та збори донатів для працівників у лавах ЗСУ.

організація волонтерських заходів та збори донатів для працівників у лавах ЗСУ. Дружня політика: співпраця з профільними організаціями, відзнака “Дружні до ветеранів” від Veteran Hub за покращення реадаптації ветеранів.

Щоб дізнатися про потреби ветеранів та мобілізованих працівників компанія проводить глибинні інтерв’ю, у тому числі з керівниками. Результати інтерв’ю показують, що мобілізовані працівники, ветерани та їхні рідні відчувають турботу й підтримку від компанії, що підтверджує зростаючий показник eNPS та позитивні відгуки.

Наразі Fozzy Group налаштовує процес навчання працівників роботі з ветеранами, розвиває підтримку фізичного та ментального здоров’я ветеранів, адаптацію робочих місць. В планах запуск окремого порталу вшанування пам’яті полеглих військових, щоб їхня пам’ять жила з українцями. Також планується покращення підтримки родин ветеранів та ветеранок відповідно до їхніх потреб.