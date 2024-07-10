У червні на платформі Work.ua користувачі оновили або створили 303 649 резюме, що практично не відрізняється від показників травня. Водночас загальна кількість відгуків від кандидатів зросла, що призвело до підвищення конкуренції. Проте це збільшення є незначним, тому говорити про перспективу подолання дефіциту кадрів поки що зарано.

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Про це повідомили у Work.ua.

Найвища конкуренція шукачів все ще точиться за віддалені посади. Адже більш як 14% кандидатів шукають саме онлайн-роботу, тоді як поміж вакансій "дистанційки" лише менш як 7%.

У регіонах найбільшу кількість відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Харківській областях. Найнижча ж конкуренція в Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській і Чернігівській областях.

У яких сферах хочуть працювати українці

Найвищу конкуренцію показали такі категорії:

"ЗМІ, видавництво, поліграфія";

"IT, комп’ютери, інтернет";

"Культура, музика, шоу-бізнес";

"Дизайн, творчість";

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки".

Які посади приваблюють шукачів у цих категоріях

Згідно з даними аналітики Work.ua здебільшого шукачів приваблюють вакансії в IT і digital-професії, які зазвичай можна обіймати в дистанційному форматі.

Серед лідерів за конкуренцією:

Front-end програміст;

вебдизайнер;

директ-менеджер (фахівець з прийому заявок в інтернет-магазині);

тестувальник;

відеомонтажер;

кіносценарист;

копірайтер;

ретушер;

графічний дизайнер;

ілюстратор;

контент-спеціаліст;

інтерв’юер;

SMM-спеціаліст.

Також в червні спостерігалася висока конкуренція на посади вчителя історії та адміністратора салону краси.

Натомість найменшу кількість відгуків отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:

"Робочі спеціальності, виробництво";

"Охорона, безпека";

"Транспорт, автобізнес";

"Будівництво, архітектура";

"Сільське господарство, агробізнес".

У розрізі окремих посад найменше відгуків на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника. Також у цей перелік потрапили вакансії Сил оборони (командир міномета, гранатометник) і лікарські спеціальності (лікар УЗД, гастроентеролог).

У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився

Від лютого 2024 року розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 000 грн. У червні ж ситуація зрушила з плато, і ця позначка збільшилася на 2,5% до 20 500 грн. Проте таке підвищення сталося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони. У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився.

Найбільше зростання зарплат у червні відбулося в категорії "Охорона, безпека" (+9% до травня, 41 000 грн). Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

"Сільське господарство, агробізнес" — 22 500 грн, +5% до травня;

"Продаж, закупівля" — 27 000 грн, +4%;

"Фінанси, банк" — 18 000 грн, +3%;

"Сфера обслуговування" — 18 500 грн, +3%;

"Бухгалтерія, аудит" — 19 000 грн, +3%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 19 000 грн, +3%.

У червні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) отримували водій-міжнародник, медіабайер (50 000 грн), висотник, рихтувальник (42 500 грн), зубний технік, рієлтор, тонувальник (40 000 грн), автослюсар, арматурник, бізнес-аналітик, медіапродюсер (37 500 грн).