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В каких сферах хотят работать украинцы
В июне на платформе Work.ua пользователи обновили или создали 303 649 резюме, что практически не отличается от показателей мая. В то же время, общее количество отзывов от кандидатов возросло, что привело к повышению конкуренции. Однако это увеличение незначительно, поэтому говорить о перспективе преодоления дефицита кадров пока рано.
Об этом сообщили в Work.ua.
Самая высокая конкуренция соискателей все еще идет за отдаленные должности. Ведь более 14% кандидатов ищут именно онлайн-работу, тогда как среди вакансий "дистанционки" всего менее 7%.
В регионах наибольшее количество отзывов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской, Харьковской областях. Самая низкая конкуренция в Херсонской, Донецкой, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В каких сферах хотят работать украинцы
Высокую конкуренцию показали следующие категории:
- "СМИ, издательство, полиграфия";
- "IT, компьютеры, интернет";
- "Культура, музыка, шоу-бизнес";
- "Дизайн, творчество";
- "Топменеджмент, руководство высшего звена".
Какие должности привлекают соискателей в этих категориях
Согласно данным аналитики Work.ua в основном соискателей привлекают вакансии в IT и digital-профессии, которые обычно можно занимать в дистанционном формате.
Среди лидеров по конкуренции:
- Front-end программист;
- вебдизайнер;
- директ-менеджер (специалист по приему заявок в интернет-магазине);
- тестировщик;
- видеомонтажер;
- киносценарист;
- копирайтер;
- ретушер;
- графический дизайнер;
- иллюстратор;
- контент-специалист;
- интервьюер;
- SMM-специалист.
Также в июне отмечалась высокая конкуренция на должности учителя истории и администратора салона красоты.
Наименьшее количество отзывов получают работодатели, размещающие вакансии в категориях:
- "Рабочие специальности, производство";
- "Охрана, безопасность";
- "Транспорт, автобизнес";
- "Строительство, архитектура";
- "Сельское хозяйство, агробизнес".
В разрезе отдельных должностей меньше всего отзывов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, обывателя мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика. Также в этот список попали вакансии Сил обороны (командир миномета, гранатометчик) и врачебные специальности (врач УЗИ, гастроэнтеролог).
В гражданских профессиях размер средней зарплаты не изменился
С февраля 2024 года размер средней зарплаты в Украине не изменялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн. Однако такое повышение произошло благодаря увеличению вакансий от сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не изменился.
Наибольший рост зарплат в июне произошел в категории "Охрана, безопасность" (+9% к маю, 41 000 грн). Также выросли средние зарплаты в вакансиях из категорий:
- "Сельское хозяйство, агробизнес" - 22 500 грн, +5% к маю;
- "Продажа, закупка" - 27 000 грн, +4%;
- "Финансы, банк" - 18 000 грн, +3%;
- "Сфера обслуживания" - 18 500 грн, +3%;
- "Бухгалтерия, аудит" - 19 000 грн, +3%;
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 19 000 грн, +3%.
В июне самые высокие средние зарплаты, кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны, получали водитель-международник, медиабайер (50 000 грн), высотник, рихтовщик (42 500 грн), зубной техник, риелтор, тонировщик (40 000), автослесарь, арматурщик, бизнес-аналитик, медиапродюсер (37 500 грн).