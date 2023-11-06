3D-дизайнер представляет собой довольно творческую профессию, где специалист сочетает технические навыки с творчеством, чтобы создать объект, иллюстрацию и т.д. 3D-дизайнеры с опытом работы могут получать высокую заработную плату.

3D-дизайнер – это специалист, работающий с 3D-графикой. С помощью специального программного обеспечения специалист занимается моделингом и рендерингом объектов. Также 3D-дизайнер занимается текстурингом, настройкой теней и освещением, а также созданием несуществующих объектов.

Что делает 3D-дизайнер

3D-дизайнер занимается визуализацией изображений товаров, домов и других объектов. Услуги 3D-дизайнера требуются в кинематографе, дизайне интерьеров, компьютерных игр.

В этой профессии есть три основных направления:

Визуализатор – это разработчик реалистических дизайн-проектов, в том числе ландшафтов, кварталов, зданий и т.д. В ходе работы специалист использует чертежи, эскизы, техническую документацию и знания в области архитектуры. То есть 3D-визуализатор создает картинки из готовых моделей. Модельер создает модели, с которыми работает визуализатор, а это объемные и статические изображения объектов. В его сферу деятельности может входить разработка и прорисовка модели по ТЗ, например, декорации для кино или театра, которую производят для рекламы на баннерах, афишах. Итак, конечный продукт модельера — 3D-модель.

Аниматор разрабатывает персонажи для компьютерных игр, анимаций и фильмов. Однако перед обучением на эту специальность сначала нужно освоить визуализацию. В задачу аниматора входит создание героя путем рисования и затем его необходимо сделать подвижным. Также аниматор занимается анимацией предметов и процессов, спецэффектами.

Чтобы начать выполнять заказ 3D-дизайнер получает ТЗ и все уточняющие детали. В дальнейшем заказчик может попросить внести правки.

Какая зарплата у 3D-дизайнера

В зависимости от уровня опыта зарплата 3D-дизайнера в среднем составляет от 25 000 грн/мес. Специалисты с большим опытом могут получать от 40 000 гривен.

3D-дизайнер может работать в офисе, дистанционно или быть фрилансером, но в таком случае работу нужно искать самостоятельно. Формат работы зависит от договоренностей с работодателем или заказчиком.

Плюсы и минусы в работе 3D-дизайнера

Плюсы Минусы Творческая профессия, где специалист может объединить технические и нетехнические навыки. Сидящая работа за компьютером или ноутбуком, что может негативно отразиться на состоянии здоровья. Услуги 3D-дизайнера пользуются спросом. Высокая конкуренция на рынке. Специалисты с опытом могут получать высокую заработную плату. Возможны жесткие дедлайны, что может привести к стрессу. Есть возможность работать с любой точки мира. Надо постоянно учиться, но не всем специалистам это может быть минусом. Возможность карьерного роста.

Как стать 3D-дизайнером

Можно попробовать самостоятельно научиться основам 3D-дизайна, заранее выбрав софт для использования, но без менторства будет сложно овладеть всеми возможностями этой профессии. Поэтому лучше выбрать курсы для обучения или учиться под наблюдением ментора.

Где учиться на 3D-дизайнера

Для обучения нужно выбрать курсы по 3D-дизайну. Прежде чем выбрать учебные курсы, можно ознакомиться с комментариями людей, которые учились у преподавателей образовательной организации, проанализировать насколько именно эти курсы вам подходят.

Курсы 3D-дизайнера

Предлагаем несколько учебных курсов для начинающих 3D-дизайнеров и с опытом, которые могут пригодиться при выборе студии по обучению:

Какие навыки нужны для работы 3D-дизайнера

Чтобы стать успешным 3D-дизайнером нужно иметь следующие навыки:

Моделирование. Создание 3D-моделей объектов, персонажей, сцен и т.д.

Знание программного обеспечения . Опыт с программами, такими как Blender, Autodesk Maya, 3ds Max, Cinema 4D и т.д.

Графический дизайн. Умение работать с текстурами, освещением и цветом.

Умение работать с текстурами, освещением и цветом. Анимация. Создание анимированных движений и эффектов.

Умение работать с 3D-сканированием. Необходимо понимание процесса сканирования реальных объектов для воспроизведения их в 3D.

Понимание компьютерной графики. Знание как создавать реалистичные изображения и анимацию.