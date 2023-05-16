Штучний інтелект від OpenAI "навчили" створювати 3D-обʼєкти

Компанія OpenAI швидко розвивається та вдосконалює свій штучний інтелект Shap-E, який тепер вміє створювати графічні 3D-обʼєкти з текстового опису або завантажених користувачами зображень.

Про це повідомляє New Atlas.

Компанія випустила Shap-E, нову систему, яка є набагато швидшою та здатна будувати свої моделі як математичні формули, які можна відобразити або як текстуровані сітки, 3D-моделі, розроблені з 2D-зображень за допомогою машинного навчання.

"Якщо ви можете спілкуватися з комп’ютером і змусити його генерувати 3D-моделі у відповідь на мовні команди, тоді ви зможете спілкуватися з GPT-подібним штучним інтелектом, який здатний діяти як дизайнер. Ви можете створювати проекти для продуктів, частин, будівель, скульптур тощо, не торкаючись миші", - йдеться в повідомленні.

В компанії планують згодом поєднати цю технологію із 3D-друком.

У подальшому технологію планують використати, наприклад, для відеоігор, де на запит гравця будь-які обʼєкти створюватимуться за лічені секунди, а також для дизайнерів, які зможуть, не торкаючись миші чи тачпада, редагувати свої роботи.

Прототипом Shap-E була створена у грудні минулого року системи Point-E, що "вміла" створювати елементарні 3D-моделі у формі хмар із крапок.

Окрім цього, компанія OpenAI, відома створенням чат-боту зі ШІ ChatGPT, готується випустити нову мовну модель з відкритим вихідним кодом.