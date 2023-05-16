OpenAI готує випуск моделі ШІ з відкритим вихідним кодом

Компанія OpenAI, відома створенням чат-боту зі ШІ ChatGPT, готується випустити нову мовну модель з відкритим вихідним кодом. Про це повідомило The Information, посилаючись на власні джерела.

Створення моделі ШІ з відкритим вихідним кодом спричинене збільшенням кількості альтернатив ChatGPT з відкритим кодом. Наприклад, Meta випустила подібні моделі в лютому, до яких підвищений інтерес.

Скоріш за все, нова модель OpenAI не конкуруватиме з флагманським продуктом ChatGPT, оскільки компанія планує створити можливості продавати доступ до своїх складніших моделей.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Meta анонсувала випуск нової мовної моделі, яка має стати конкурентом чатботу ChatGPT. Розробка Meta під назвою LLaMA показала перспективу в генеруванні тексту, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як вирішення математичних теорем.

Пізніше гендиректор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta експериментує з чатами на основі штучного інтелекту в WhatsApp, Messenger та Instagram. У довгостроковій перспективі розробники планують створити повноцінних персонажів зі штучним інтелектом.

Зазначимо, Google додає нові функції в пошук зображення, щоб виявити дезінформацію і зображень, створених штучним інтелектом.

Також Google запустила MusicLM - новий експериментальний інструмент на основі штучного інтелекту, який здатний перетворювати текстовий опис у музику.

В травні компанія оголосила про запуск PaLM 2 - своєї новітньої великої мовної моделі (LLM), яка працюватиме з оновленим чат-інструментом Google Bard і і служитиме базовою моделлю для більшості нових функцій штучного інтелекту.