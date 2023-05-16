OpenAI готовит выпуск модели ИИ с открытым исходным кодом

Компания OpenAI, известная созданием чат-бота с ИИ ChatGPT, готовится выпустить новую языковую модель с открытым исходным кодом. Об этом сообщило The Information, ссылаясь на собственные источники.

Создание модели ИИ с открытым исходным кодом вызвано увеличением количества альтернатив ChatGPT с открытым кодом. К примеру, Meta выпустила подобные модели в феврале, к которым повышен интерес.

Скорее всего, новая модель OpenAI не будет конкурировать с флагманским продуктом ChatGPT, поскольку компания планирует создать возможности продавать доступ к своим более сложным моделям.

Напомним, что в конце февраля Meta анонсировала выпуск новой языковой модели, которая должна стать конкурентом чата ChatGPT. Разработка Meta под названием LLaMA показала перспективу в генерировании текста, обобщении письменного материала и более сложных задачах, таких как решение математических теорем.

Позже гендиректор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta экспериментирует с чатами на основе искусственного интеллекта в WhatsApp, Messenger и Instagram. В долгосрочной перспективе разработчики планируют создать полноценные персонажи с искусственным интеллектом.

Отметим, Google добавляет новые функции в поиск изображения для обнаружения дезинформации и изображений, созданных искусственным интеллектом.

Также Google запустила MusicLM – новый экспериментальный инструмент на основе искусственного интеллекта, способный превращать текстовое описание в музыку.

В мае компания объявила о запуске PaLM 2 – своей новейшей большой языковой модели (LLM), которая будет работать с обновленным чат-инструментом Google Bard и будет служить базовой моделью для большинства новых функций искусственного интеллекта.