Искусственный интеллект от OpenAI "научили" создавать 3D-объекты

Компания OpenAI быстро развивается и усовершенствует свой искусственный интеллект Shap-E, который теперь умеет создавать графические 3D-объекты из текстового описания или загруженных пользователями изображений.

Об этом сообщает New Atlas.

Компания выпустила Shap-E, новую систему, которая намного быстрее и способна строить свои модели как математические формулы, которые можно отобразить или текстурированные сетки, 3D-модели, разработанные с 2D-изображений с помощью машинного обучения.

"Если вы можете общаться с компьютером и заставить его генерировать 3D-модели в ответ на языковые команды, тогда вы сможете общаться с GPT-подобным искусственным интеллектом, способным действовать как дизайнер. Вы можете создавать проекты для продуктов, частей, зданий, скульптур и тому подобное, не касаясь мыши", - говорится в сообщении.

В компании планируют соединить эту технологию с 3D-печатью.

В дальнейшем технологию планируют использовать, например, для видеоигр, где по запросу игрока любые объекты будут создаваться в считанные секунды, а также для дизайнеров, которые смогут, не касаясь мыши или тачпада, редактировать свои работы.

Прототипом Shap-E была создана в декабре прошлого года система Point-E, которая "умела" создавать элементарные 3D-модели в форме облаков из точек.

Кроме того, компания OpenAI, известная созданием чат-бота с ИИ ChatGPT, готовится выпустить новую языковую модель с открытым исходным кодом.